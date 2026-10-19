Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνη αθώωση για τον πατέρα Αντώνιο και δύο συγκατηγορουμένους του - Τι έκρινε το δικαστήριο

Η πολύμηνη δίκη στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκε με την αθώωση του πατέρα Αντωνίου και δύο ακόμη κατηγορουμένων. Οι κατηγορίες, η εισαγγελική πρόταση και οι δηλώσεις μετά την απόφαση.

Αθώος για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζε στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκε ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων, με το δικαστήριο να αθωώνει επίσης την πρώην διευθύντρια της δομής στα Ιωάννινα, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και τον παιδαγωγό Πασχάλη Σκορδά.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι αποδιδόμενες πράξεις δεν αποδείχθηκαν. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης. Η πρώην διευθύντρια αντιμετώπιζε κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία, ενώ ο παιδαγωγός κατηγορούνταν για σωματική βλάβη. Στον πατέρα Αντώνιο αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις.

Οι συνήγοροι ζητούν αντίστοιχη δημοσιότητα για την αθώωση

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Δημήτριος Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γεώργιος Γεωργίου υποστήριξαν ότι η απόφαση βασίστηκε στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Παράλληλα, άσκησαν κριτική στη δημόσια αντιμετώπιση των εντολέων τους, υποστηρίζοντας ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν έγινε σεβαστό τα προηγούμενα χρόνια.

Οι συνήγοροι ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν την αθωωτική απόφαση με ανάλογη έκταση με εκείνη που είχε λάβει η ποινική δίωξη το 2022. Αναφέρθηκαν επίσης στη δράση της «Κιβωτού του Κόσμου» από το 1998, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση παρείχε στέγη, φροντίδα και εκπαίδευση σε χιλιάδες παιδιά. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη δίκη των Ιωαννίνων και δεν ταυτίζεται με άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση.

Εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο πατέρας Αντώνιος μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ευχαριστώντας τη Δικαιοσύνη και όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του αφορά τη δικαίωση του έργου της οργάνωσης και των ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμπαράσταση που, όπως είπε, έλαβε από πολίτες παρά την αρνητική δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. «Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», ανέφερε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό και τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης.

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση

Ο Δημήτρης Δήμος υποστήριξε ότι η πολύμηνη εξέταση της υπόθεσης δεν οδήγησε στην απόδειξη των κατηγοριών, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, αλλά δεν απεδείχθη καμία κατηγορία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση σημαντική για την αποκατάσταση της εικόνας του πατέρα Αντωνίου.

Η Χριστίνα Μάστορα έκανε λόγο για ουσιαστική δικαίωση των κατηγορουμένων, υπογραμμίζοντας ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και όχι των εντυπώσεων που δημιουργούνται από δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Γεωργίου υποστήριξε ότι οι εντολείς του αντιμετωπίστηκαν δημόσια ως ένοχοι πριν δικαστούν, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν στην ομόφωνη αθώωση ανάλογη δημοσιότητα με εκείνη που είχε λάβει η αρχική κατηγορία.

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