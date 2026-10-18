Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη: Αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια

Οι αρχές εξετάζουν αεροσκάφος της Austrian Airlines στη Σόφια, μετά από αναφορά για πιθανή απειλή βόμβας σε πτήση που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Συναγερμός σήμανε για αεροσκάφος της Austrian Airlines που απογειώθηκε το βράδυ της Κυριακής από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ με προορισμό τη Βιέννη, καθώς η πτήση εκτράπηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας έπειτα από αναφορά για πιθανή απειλή βόμβας, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN.

Όπως μεταδίδεται, οι αυστριακές Αρχές ενημερώθηκαν μέσω τηλεφωνικής κλήσης από τη Βιέννη για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου μέσα στο αεροσκάφος. Μετά την ενημέρωση, δόθηκε εντολή να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς τη Σόφια.

Έλεγχοι στο αεροσκάφος στη Σόφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος βρίσκεται πλέον στη Σόφια, όπου υποβάλλεται σε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πράγματι ύποπτο αντικείμενο. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που μεταδίδονται δεν διευκρινίζουν αν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή αν η απειλή επιβεβαιώθηκε. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σημείωσε ότι το περιστατικό δεν συνέβη μέσα ή κοντά στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Ως εκ τούτου, δεν συμμετείχε στη διαχείρισή του και δεν χρειάστηκε να αναλάβει δράση.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από δύο ανώνυμες αναφορές για βόμβες σε πτήσεις της Delta Airlines από τη Νέα Υόρκη προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι δύο απειλές αποδείχθηκαν ψευδείς. Οι έλεγχοι στο αεροσκάφος της Austrian Airlines συνεχίζονται, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της αναφοράς ή για το αποτέλεσμα των ερευνών.

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