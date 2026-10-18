«Όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα πληρώσουν»: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν μετά τα επεισόδια στην Γαλλία

Δακρυγόνα στο Παρίσι και οδοφράγματα στη Μασσαλία εν μέσω διαδηλώσεων στη Γαλλία. Ο Μακρόν καταδικάζει τη βία και ζητά απαντήσεις για τις καταστροφές και τα κενά ασφαλείας.

Σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκτακτο διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου 2026, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις λεηλασίες και τις καταστροφές, ζήτησε πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και κάλεσε την κυβέρνηση να αντλήσει συμπεράσματα για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Οι κινητοποιήσεις, που συνδέονται με την ακρίβεια και ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα, συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις, φθορές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, υπήρξε και ένας νεκρός.

«Οργή και ντροπή για τις καταστροφές» - Το διάγγελμα

Αναφερόμενος στα γεγονότα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, ο Μακρόν απέδωσε τη βία σε ομάδες της ακροαριστεράς και σε άτομα που χαρακτήρισε εγκληματικά στοιχεία. Όπως δήλωσε, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε λεηλασίες επιχειρήσεων και καταστροφές δημόσιων κτιρίων, μεταξύ των οποίων και το δημαρχείο της Λιμόζ.

Στόχος, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, είναι να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα, ώστε παρόμοια περιστατικά να μην επαναληφθούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποδώσει ευθύνες σε όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις και στις καταστροφές.

«Σας μιλώ απόψε σε μια στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιοί από μια ακροαριστερή περιθωριακή ομάδα, στους οποίους προσχώρησαν πολυάριθμοι εγκληματίες, λεηλάτησαν επιχειρήσεις, ενώ καταστράφηκαν δημόσια κτίρια. Γιατί να πυρπολήσουν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή. Χθες, παρά τον επαγγελματισμό τους, οι δυνάμεις της τάξης ήρθαν αντιμέτωπες με ακραία βία. Ζήτησα από την κυβέρνηση να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα διδάγματα όσον αφορά τις πληροφορίες, ενώ θα διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μέγιστη αποφασιστικότητα. Οι δικαστές μας απονέμουν δικαιοσύνη στο όνομά σας και γνωρίζουν καλά τις προσδοκίες σας. Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν, όσοι επιχείρησαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Αναμένω σαφείς απαντήσεις και θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Προσπαθώ να ρίξω τις τιμές των καυσίμων και έχουμε λάβει ήδη πολλά μέτρα για να μειώσουμε τις τιμές και το κόστος ζωής. Οι νεολαία μας ανησυχεί για το μέλλον της. Καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω την ανησυχία των μαθητών μας σε όλη την χώρα. Υποχρέωσή μας είναι να κατανοήσουμε την οργή και να θεραπεύσουμε τις πληγές. Θα διαφυλάξουμε την ασφάλεια στη χώρα μας. Θα ζητήσω από τα συνδικάτα να καταδικάσουν τη βία. Ο πρωθυπουργός θα καλέσει όλες τις πλευρές να ακούσει τα αιτήματά τους. Πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις»

Νέα επεισόδια στο Παρίσι και ένταση στη Μασσαλία

Την Κυριακή, η ένταση συνεχίστηκε στο κέντρο του Παρισιού, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να απομακρύνουν διαδηλωτές από την Place de la République. Την ίδια ώρα, στη Μασσαλία, διαδηλωτές έστηναν οδοφράγματα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους με στόχο την αποτροπή νέων συγκρούσεων.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Μακρόν είχε τονίσει ότι «δεν υπάρχει χώρος για τη βία» στη Γαλλία, προειδοποιώντας ότι όσοι προκάλεσαν φθορές, επιτέθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες ή λεηλάτησαν δημαρχεία και επιχειρήσεις θα διωχθούν. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς οι κινητοποιήσεις για την ακρίβεια και τα κοινωνικά αιτήματα συνδυάζονται με την απαίτηση των Αρχών να αποκατασταθεί η τάξη και να αποδοθούν ευθύνες για τα επεισόδια.

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