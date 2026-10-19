Η Τζίμα δεν άντεξε το σχόλιο Πρετεντέρη για τη Γαλλία: «Κάτι ξυρισμένοι φταίνε - Τα μαλλιά τους κρίνουμε;»
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Ενοχλημένη φάνηκε η Ράνια Τζίμα από το σχόλιο που έκανε ο Γιάννης Πρετεντέρης για τους διαδηλωτές στη Γαλλία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της στον αέρα του δελτίου.
Ενοχλημένη φάνηκε η Ράνια Τζίμα από το σχόλιο που έκανε ο Γιάννης Πρετεντέρης για τους διαδηλωτές στη Γαλλία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της στον αέρα του δελτίου του MEGA.
Καθώς ο Παύλος Τσίμας σχολίαζε το ρεπορτάζ, ο κ. Πρετεντέρης παρενέβη λέγοντας για διαδηλωτές που φαίνονταν να εμπλέκονταν σε επεισόδια: «Αυτοί δεν είναι οι αγορές. Αυτοί είναι κάτι ξυρισμένοι που τρώνε ξύλο και δίνουν ξύλο. Οι ταραχές είναι από αυτούς. Η κοινωνική δυσφορία είναι από άλλους λόγους».
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