Η Τζίμα δεν άντεξε το σχόλιο Πρετεντέρη για τη Γαλλία: «Κάτι ξυρισμένοι φταίνε - Τα μαλλιά τους κρίνουμε;»

Ενοχλημένη φάνηκε η Ράνια Τζίμα από το σχόλιο που έκανε ο Γιάννης Πρετεντέρης για τους διαδηλωτές στη Γαλλία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της στον αέρα του δελτίου.

Ενοχλημένη φάνηκε η Ράνια Τζίμα από το σχόλιο που έκανε ο Γιάννης Πρετεντέρης για τους διαδηλωτές στη Γαλλία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της στον αέρα του δελτίου του MEGA.

Καθώς ο Παύλος Τσίμας σχολίαζε το ρεπορτάζ, ο κ. Πρετεντέρης παρενέβη λέγοντας για διαδηλωτές που φαίνονταν να εμπλέκονταν σε επεισόδια: «Αυτοί δεν είναι οι αγορές. Αυτοί είναι κάτι ξυρισμένοι που τρώνε ξύλο και δίνουν ξύλο. Οι ταραχές είναι από αυτούς. Η κοινωνική δυσφορία είναι από άλλους λόγους».

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr