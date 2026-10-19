Ινδονησία: 25χρονη παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Εντοπίστηκε νεκρή την επόμενη ημέρα (vid)

Μια 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε καταρράκτη στην Ινδονησία, αφού φέρεται να γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο και να παρασύρθηκε από τα νερά.

Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 25χρονης σε καταρράκτη στην Ινδονησία, καθώς η γυναίκα έχασε την ζωή της έπειτα από πτώση στο νερό. Η Windy Rahma Putri, με καταγωγή από την περιοχή Padang Pariaman, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στον καταρράκτη Robo, στην Nagari Harau, της περιφέρειας Lima Puluh Kota, στη Δυτική Σουμάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο στην περιοχή και εκτιμάται ότι έπεσε στο νερό, όπου πιθανότατ απαρασύρθηκε από το ρεύμα. Οι αρχές έλαβαν την ειδοποίηση για το συμβάν στις 17:27 της ίδιας ημέρας.

Πολύωρη επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Όπως μετέδωσε το TVRI Sumatera Barat, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης SAR του Padang, Abdul Malik, ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη γυναίκα περίπου στις 10:45 το πρωί της Παρασκευής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από νωρίς το πρωί, με τις δυνάμεις να χωρίζονται σε δύο ομάδες για να ερευνήσουν διαφορετικά σημεία της περιοχής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Η ανάσυρση της σορού ολοκληρώθηκε περίπου στις 11:45 τοπική ώρα, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο επιχειρησιακό κέντρο και παραδόθηκε στην οικογένεια για τις διαδικασίες της κηδείας. Παράλληλα, βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της πτώσης της 25χρονης κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του detikSumut.

Wanita 25 Tahun Maut Selepas Tergelincir Di Air Terjun Robo Oleh Mynewshub PADANG – Seorang wanita berusia 25 tahun ditemukan meninggal dunia pada Jumaat selepas dilaporkan tergelincir ketika mandi di Air Terjun Robo, Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia, sehari sebelumnya. Mangsa, Windy Rahma Putri, dilaporkan berasal dari Padang Pariaman. Rakaman yang dilaporkan menunjukkan mangsa tergelincir dan jatuh turut tersebar di media sosial, menurut detikSumut. Menurut laporan TVRI Sumatera Barat, Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat (SAR) Padang, Abdul Malik, berkata pasukan penyelamat gabungan menemukan mangsa sekitar jam 10.45 pagi waktu Indonesia Barat (WIB), pada 16 Oktober. Mangsa kemudian dibawa ke pusat operasi sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk urusan pengebumian. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 3.45 petang WIB, Khamis, 15 Oktober, ketika mangsa mandi di kawasan air terjun berkenaan. Menurut Abdul Malik, mangsa dilaporkan tergelincir sebelum disyaki tenggelam dan dihanyutkan arus. Pihak SAR menerima laporan kejadian sekitar jam 5.27 petang pada hari sama. Operasi pencarian diteruskan pada pagi Jumaat dengan anggota dibahagikan kepada dua kumpulan bagi menyisir kawasan kejadian. Usaha itu melibatkan pasukan SAR, tentera, polis, agensi pengurusan bencana, bomba serta penduduk setempat. Proses membawa keluar mangsa selesai sekitar jam 11.45 pagi WIB, sebelum semua pasukan terlibat dilepaskan kembali ke unit masing-masing. – Mynewshub — MYNEWSHUB (@mynewshub) October 17, 2026

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