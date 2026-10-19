Ινδονησία: 25χρονη παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Εντοπίστηκε νεκρή την επόμενη ημέρα (vid)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Ινδονησία: 25χρονη παρασύρθηκε από τα νερά καταρράκτη – Εντοπίστηκε νεκρή την επόμενη ημέρα (vid)
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Μια 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε καταρράκτη στην Ινδονησία, αφού φέρεται να γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο και να παρασύρθηκε από τα νερά.

Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 25χρονης σε καταρράκτη στην Ινδονησία, καθώς η γυναίκα έχασε την ζωή της έπειτα από πτώση στο νερό. Η Windy Rahma Putri, με καταγωγή από την περιοχή Padang Pariaman, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στον καταρράκτη Robo, στην Nagari Harau, της περιφέρειας Lima Puluh Kota, στη Δυτική Σουμάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε ενώ έκανε μπάνιο στην περιοχή και εκτιμάται ότι έπεσε στο νερό, όπου πιθανότατ απαρασύρθηκε από το ρεύμα. Οι αρχές έλαβαν την ειδοποίηση για το συμβάν στις 17:27 της ίδιας ημέρας.

Πολύωρη επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Όπως μετέδωσε το TVRI Sumatera Barat, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης SAR του Padang, Abdul Malik, ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη γυναίκα περίπου στις 10:45 το πρωί της Παρασκευής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από νωρίς το πρωί, με τις δυνάμεις να χωρίζονται σε δύο ομάδες για να ερευνήσουν διαφορετικά σημεία της περιοχής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Η ανάσυρση της σορού ολοκληρώθηκε περίπου στις 11:45 τοπική ώρα, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο επιχειρησιακό κέντρο και παραδόθηκε στην οικογένεια για τις διαδικασίες της κηδείας. Παράλληλα, βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της πτώσης της 25χρονης κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του detikSumut.

 

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