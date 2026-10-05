Παγώνη για Γεωργιάδη: «Είναι ο καλύτερος Υπουργός που έχει περάσει. Τυχερός ο Μητσοτάκης»

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε σε podcast και αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη και την θητεία του ως Υπουργός στο «Υπουργείο Βόμβα»

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στο διαδικτυακό podcast του Μάκη Πουνέντη "Makattack The Podcast" και έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης για την ζωή της, τις πεποιθήσεις της γενικά, και έδωσε και μερικές συμβουλές στους συναδέλφους της. Μεταξύ άλλων μίλησε και για την πολιτική πραγματικότητα, αλλά και για τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αρχικά ανέφερε ότι πολλές φορές την ρωτάνε αν θα γινόταν πολιτικός και ανέφερε ότι «η καρέκλα δεν κάνει τον άνθρωπο» και πως ο ίδιος ο άνθρωπος δίνει αξία στην καρέκλα, σε αντίθεση με τα όσα νομίζουν πολλοί, όταν κάθονται σε καρέκλες υψηλών θέσεων, ακόμα και τις βουλευτικές.

«Ο Άδωνις είναι ο καλύτερος Υπουργός Υγείας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζοντας μια ιδιαίτερα θετική άποψη για το έργο του.

Μέσα στην συνέντευξη θέλησε να εκφράσει την άποψή της για τον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερος Υπουργός Υγείας που πέρασε: «δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα». Ανέφερε ότι τον υπερασπίζεται επειδή πολύ συχνά ισοπεδώνουμε τα πάντα λέγοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ είπε ότι της αρέσει και ο αυθορμητισμός που έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ματίνα Παγώνη: Ο @AdonisGeorgiadi είναι ο καλύτερος υπουργός Υγείας! Είναι τυχερός ο @PrimeministerGR που τον έβαλε σε αυτό το υπουργείο-βόμβα! https://t.co/K9rd88V0D8 — makis pounentis (@pounentism) October 4, 2026

Τόνισε πως το Υπουργείο Υγείας είναι ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία, χαρακτηρίζοντάς το «Υπουργείο βόμβα», λόγω του ότι ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή, και για αυτό το λόγο είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερα τυχερός που τον τοποθέτησε στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ωστόσο έκανε και την κριτική της λέγοντας πως αν και έχει ήδη κάνει πολλά, πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα, όπως προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, και να ενισχύσει την επαρχία και τα νησιά.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στελέχωση και η λειτουργία του ΕΣΥ παραμένουν βασικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης, ενώ η ίδια η Παγώνη έχει διατηρήσει δημόσια επαφή και διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

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