«Μύλος» με ανάρτηση του Άδωνι: Κατηγόρησε γυναικά πως τραβούσε βίντεο ενώ οδηγούσε, αλλά στο X γράφουν πως καθόταν δεξιά

Μία παρατήρηση που έφερε τα πάνω-κάτω έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο X.

Την Τρίτη (13/10) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στην Πάρο ώστε να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το νέο Περιφερειακό Ιατρείο στην Αντίπαρο.

Όπως σε κάθε επίσκεψή του ανά την Ελλάδα , έτσι και τώρα η «συμμορία της μιζέριας», όπως την χαρακτήρισε, έκανε την εμφάνισή της με διαμαρτυρίες για την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο νησί και για άλλα προβλήματα.

Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείτε κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία φασαρία….ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 13, 2026

«Έπρεπε να τα πει και να τα ανεβάζει ενώ οδηγεί;»: Η κατηγορία του Άδωνι

Μία κάτοικος, που είχε πάει να διαμαρτυρηθεί, επιστρέφοντας τράβηξε ένα βίντεο μες στο αμάξι το οποίο και ανάρτησε στο TikTok.

Ωραία μέχρι εδώ; Ωραία! Που «κόλλησε» όμως ο υπουργός;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης το δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο X, κράζοντας την κοπέλα, όχι μόνο γι' αυτά που του πρόσαψε, αλλά και για τη συνθήκη που τράβηξε το βίντεο.

Δηλαδή; «Όλα αυτά που είπε, έπρεπε να τα πει και να τα ανεβάζει ενώ οδηγεί;», γράφει. Στα σχόλια έχει γίνει ο κακός χαμός γιατί πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η γυναίκα κάθεται στη θέση του συνοδηγού και πως κατηγορείται άδικα.

Από την άλλη, αρκετοί εστιάζουν στις λεπτομέρειες προσπαθώντας να βγάλουν μία άκρη. «Νομίζω φαίνεται καθαρά το τιμόνι», απάντησε σε χρήστη ο Άδωνις.

Η συμπαθής αυτή κυρία αποφασίζει να ανεβάσει ένα βίντεο, στο οποίο με υβρίζει για την χθεσινή μου επίσκεψη στην Πάρο. Μέχρι εδώ οκ, Δημοκρατία έχουμε για να λέει ο καθένας μας ό,τι θέλει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα φυσικά, καθώς το Κέντρο Υγείας Πάρου το κάναμε καινούργιο. Έως τον Ιανουάριο θα έχει και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Φτιάχτηκαν και δουλεύουν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις, προσλάβαμε αρκετούς νέους ιατρούς και έρχονται και άλλοι, φτιάξαμε τις τουαλέτες που δεν είχαν κλπ Στην Πάρο επίσης φτιάξαμε και βάση ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές, που δεν είχαν ποτέ και έχουμε ήδη μεταφέρει σε έναν χρόνο 482 ανθρώπους από την Πάρο και άλλα 32 γειτονικά νησιά, γενικά ποτέ δεν ήταν το ΕΣΥ καλύτερο σε αυτό το νησί από ότι είναι σήμερα. Οκ όμως η κυρία διαφωνεί δικαίωμά της, με υβρίζει, ας πούμε ως ένα βαθμό δικαίωμα της, στενοχωριέται που δεν μαζεύτηκαν πολλοί εναντίον μου χθες και ήταν ελάχιστοι οι διαδηλωτές, υβρίζει όσους έλεγαν καλά λόγια για μένα, δείγμα αγένειας, αλλά οκ αυτή νομίζει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Επαναλαμβάνω ως εδώ όλα καλά. Αλλά όλα αυτά που είπε, έπρεπε να τα πει και να τα ανεβάζει ενώ οδηγεί;….μα καλά; Έχει συναίσθηση η κυρία αυτή που παραβιάζει εξόφθαλμα το νόμο, ότι θέτει σε κίνδυνο την δική της την ζωή αλλά και των συνανθρώπων της; Κατηγορείστε με επιτέλους κυρία μου όσο θέλετε, αλλά όχι καθώς οδηγείτε. Έλεος! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 14, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X

Η συμπαθής αυτή κυρία αποφασίζει να ανεβάσει ένα βίντεο, στο οποίο με υβρίζει για την χθεσινή μου επίσκεψη στην Πάρο. Μέχρι εδώ οκ, Δημοκρατία έχουμε για να λέει ο καθένας μας ό,τι θέλει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα φυσικά, καθώς το Κέντρο Υγείας Πάρου το κάναμε καινούργιο. Έως τον Ιανουάριο θα έχει και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Φτιάχτηκαν και δουλεύουν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις, προσλάβαμε αρκετούς νέους ιατρούς και έρχονται και άλλοι, φτιάξαμε τις τουαλέτες που δεν είχαν κλπ Στην Πάρο επίσης φτιάξαμε και βάση ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές, που δεν είχαν ποτέ και έχουμε ήδη μεταφέρει σε έναν χρόνο 482 ανθρώπους από την Πάρο και άλλα 32 γειτονικά νησιά, γενικά ποτέ δεν ήταν το ΕΣΥ καλύτερο σε αυτό το νησί από ότι είναι σήμερα. Οκ όμως η κυρία διαφωνεί δικαίωμά της, με υβρίζει, ας πούμε ως ένα βαθμό δικαίωμα της, στενοχωριέται που δεν μαζεύτηκαν πολλοί εναντίον μου χθες και ήταν ελάχιστοι οι διαδηλωτές, υβρίζει όσους έλεγαν καλά λόγια για μένα, δείγμα αγένειας, αλλά οκ αυτή νομίζει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Επαναλαμβάνω ως εδώ όλα καλά. Αλλά όλα αυτά που είπε, έπρεπε να τα πει και να τα ανεβάζει ενώ οδηγεί;….μα καλά; Έχει συναίσθηση η κυρία αυτή που παραβιάζει εξόφθαλμα το νόμο, ότι θέτει σε κίνδυνο την δική της την ζωή αλλά και των συνανθρώπων της; Κατηγορείστε με επιτέλους κυρία μου όσο θέλετε, αλλά όχι καθώς οδηγείτε. Έλεος!

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