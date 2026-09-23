Άδωνις σε δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;» (vid)

Μία ακραία ατάκα πέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης on air σε δημοσιογράφο.

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στον αέρα του Action24, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε οργισμένα σε ερώτηση του δημοσιογράφου Νίκου Ελευθερόγλου.

«Μήπως έχετε κάνει κάνα μπάφο;»

«Με άλλον Πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση; Δηλαδή, κάνει εκλογές, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, έχει 28%, έχει ένα κόμμα δεξιά της π.χ. ΠΑΣΟΚ 15% και λένε πάμε να κυβερνήσουμε». Αυτό ρώτησε ο δημοσιογράφος τον υπουργό Υγείας και τον έβγαλε έξω απ' τα ρούχα του.

Η απάντησή του πάγωσε το πλατό της εκπομπής: «Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ' τον δεύτερο θα του πει: "κοίταξε Κυριάκο μου δεν κάνεις το πλάνο να 'ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;" και θα πει αυτός: "τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πως δεν το 'χα σκεφτεί μόνος μου". Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

«Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή την λογική», τον πίκαρε ο Ελευθερόγλου και εκείνος πήγε να ρίξει λίγο τους τόνους: «Καλά πλάκα έκανα».

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