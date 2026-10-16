«Δεκαπλάσια από όλες τις σημερινές μαζί»: Η άγνωστη γιγαντιαία λίμνη που μπήκε στο βιβλίο Guinness (vid)

Η Paratethys αναγνωρίστηκε επισήμως ως η μεγαλύτερη λίμνη στην ιστορία της Γης, καλύπτοντας 2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις Άλπεις έως το Καζακστάν.

Όλα φαίνεται πως ήταν πολύ μεγαλύτερα κατά την προϊστορική εποχή, και οι λίμνες δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Η μεγαλύτερη λίμνη που υπήρξε ποτέ στην επιφάνεια του πλανήτη σχηματίστηκε πριν από περίπου 11 εκατομμύρια χρόνια, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουμε στο τέλος του 2023 για να ενταχθεί επισήμως στο Βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.

Η αναγνώριση αυτή οφείλεται στην επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Ο επιστήμονας Γης Dr. Νταν Πάλκου και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μαγνητοστρωματογραφίας, μέτρηση των αναστροφών του μαγνητικού πεδίου της Γης για τη χρονολόγηση ιζημάτων, υπολογίζοντας τις ακριβείς διαστάσεις της γιγαντιαίας λίμνης Paratethys.

Τρομάζει το μέγεθός της: Δεκαπλάσια από όλες τις σημερινές λίμνες μαζί

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Megalake Paratethys εκτεινόταν από το ανατολικό άκρο των σημερινών Άλπεων έως το Καζακστάν στην Κεντρική Ασία, καλύπτοντας μια έκταση 2,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στο απόγειό της περιείχε περισσότερα από 1,77 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα νερού, ποσότητα υπερδεκαπλάσια από τον όγκο όλων των σημερινών αλμυρών και γλυκών λιμνών της Γης μαζί.

Στα υφάλμυρα νερά της φιλοξενούταν μια μοναδική πανίδα, όπως αρχαίοι ελέφαντες αλλά και το Cetotherium riabinini, η μικρότερη φάλαινα που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στο αρχείο των απολιθωμάτων. Η λίμνη δημιουργήθηκε όταν η ανύψωση των οροσειρών της Κεντρικής Ευρώπης απομόνωσε την αρχαία Θάλασσα της Παρατηθύος από τον ωκεανό.

Οι κλιματικές κρίσεις που έφεραν την εξαφάνισή της

Η διαδρομή της Paratethys δεν ήταν ανέφελη. Με την πάροδο των χιλιετιών πέρασε από περιόδους σοβαρών κρίσεων. Στη χειρότερη εξ αυτών, έχασε περισσότερα από τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της και το ένα τρίτο του όγκου της, με τη στάθμη του νερού να υποχωρεί κατά 250 μέτρα, προκαλώντας την εξαφάνιση πολλών αυτόχθονων ειδών.

Τελικά, η λίμνη γέμισε ξανά, συνδέθηκε με τη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ πριν από 6,7 έως 6,89 εκατομμύρια χρόνια αποστραγγίστηκε οριστικά λόγω διάβρωσης στο νοτιοδυτικό της άκρο, δημιουργώντας πιθανότατα έναν επιβλητικό καταρράκτη.

«Με το να εξερευνούμε τους κατακλυσμούς που υπέστη αυτή η αρχαία λίμνη ως αποτέλεσμα των κλιματικών μετατοπίσεων, αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις για την αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών κρίσεων σε τοξικές θάλασσες, όπως η Μαύρη Θάλασσα», τόνισε ο Dr. Πάλκου.

Όπως εξηγεί ο επιστήμονας, η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κατάλοιπο της Paratethys και παρουσιάζει τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες: έλλειψη οξυγόνου στα βαθιά στρώματα, παρουσία τοξικού υδροθείου και «παγωμένου» μεθανίου στα ιζήματα.

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