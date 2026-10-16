Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση τριών ειδών πορνογραφικού υλικού: Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Η Βρετανία ποινικοποιεί από τον επόμενο μήνα την κατοχή και δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου που περιλαμβάνει πνιγμούς, αιμομιξία και προσποίηση ανηλίκων.

Στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το πορνογραφικό περιεχόμενο προχωρά η κυβέρνηση της Βρετανίας, απαγορεύοντας οριστικά από τις 6 Νοεμβρίου την κατοχή και τη δημοσίευση υλικού που απεικονίζει πνιγμούς, αιμομιξία ή άτομα που προσποιούνται ότι είναι κάτω των 16 ετών.

Ποινές φυλάκισης έως 5 χρόνια και βαριά πρόστιμα

Τα νέα μέτρα καθιστούν τους κανόνες της χώρας από τους αυστηρότερους παγκοσμίως, επιβάλλοντας σοβαρές ποινικές κυρώσεις όχι μόνο στις εταιρείες παραγωγής αλλά και στους απλούς χρήστες:

Κατοχή υλικού : Η αστυνομία μπορεί να επιβάλει φυλάκιση έως 2 έτη για υλικό με πνιγμούς ή αιμομιξία και έως 3 έτη για υλικό με προσποίηση ανηλίκων. Η κατοχή αφορά αποθήκευση σε συσκευές, στο cloud ή σε προσωπικούς λογαριασμούς.

: Η αστυνομία μπορεί να επιβάλει φυλάκιση έως 2 έτη για υλικό με πνιγμούς ή αιμομιξία και έως 3 έτη για υλικό με προσποίηση ανηλίκων. Η κατοχή αφορά αποθήκευση σε συσκευές, στο cloud ή σε προσωπικούς λογαριασμούς. Δημοσίευση υλικού : Η μέγιστη ποινή φτάνει τα 5 έτη φυλάκισης.

: Η μέγιστη ποινή φτάνει τα 5 έτη φυλάκισης. Ευθύνη πλατφορμών: Η ρυθμιστική αρχή Ofcom θα επιβλέπει τις ιστοσελίδες. Όσες πλατφόρμες αποτύχουν να αφαιρέσουν το απαγορευμένο περιεχόμενο, αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 18 εκατομμύρια λίρες ή το 10% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Οι λόγοι πίσω από την απαγόρευση

Η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υπογράμμισε ότι ο νόμος δεν στρέφεται κατά των αβλαβών σεξουαλικών προτιμήσεων, αλλά στοχεύει στην προστασία των νέων ανθρώπων: «Το περιεχόμενο που κανονικοποιεί ή δοξάζει τη βία κατά των γυναικών είναι επικίνδυνο και θολώνει τα όρια με το τι είναι αποδεκτό στην πραγματική ζωή».

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους δηλώνει ότι η πορνογραφία διαμόρφωσε τις προσδοκίες του για το σεξ, ενώ το 43% των σεξουαλικά ενεργών νέων 16-17 ετών στη Βρετανία ανέφερε ότι έχει υποστεί πνιγμό κατά τη διάρκεια συναινετικής επαφής.

Η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε από οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες έκαναν λόγο για ένα αποφασιστικό βήμα κατά της κανονικοποίησης της έμφυλης βίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ