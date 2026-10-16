Πώς οι νέοι φορητοί υπολογιστές ASUS ProArt αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού για δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες της ΤΝ

Αν χρειάζεστε έναν φορητό υπολογιστή ικανό να εκτελεί τοπικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα ASUS ProArt P14 και P16 δεν έχουν σήμερα ανταγωνισμό στην αγορά μας.

Τα νέα ASUS ProArt P14 (H7407) και ASUS ProArt P16 (H7607) δεν είναι απλώς μία ακόμη προσθήκη στην γκάμα φορητών υπολογιστών για απαιτητικούς χρήστες. Δημιουργήθηκαν με σαφή στόχο: να προσφέρουν πλήρη ανεξαρτησία σε επαγγελματίες και λάτρεις της ΤΝ, μοντέρ βίντεο, καλλιτέχνες 3D, φωτογράφους, αρχιτέκτονες και πολλούς άλλους. Πρόκειται για τους πρώτους φορητούς υπολογιστές που σχεδιάστηκαν με έμφαση στους πράκτορες ΤΝ. Είτε δημιουργείτε εν κινήσει, είτε εργάζεστε σε μια καφετέρια, είτε βρίσκεστε μακριά από το γραφείο, οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξαλείφουν τον συμβιβασμό ανάμεσα στη φορητότητα και στην κορυφαία απόδοση ενός σταθμού εργασίας. Εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ογκώδεις σταθμούς εργασίας επιτραπέζιων υπολογιστών ή ακριβές συνδρομές cloud μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν σε έναν λεπτό, ελαφρύ και κομψό φορητό υπολογιστή που μόλις που θα καταλαβαίνετε στο σακίδιό σας. Επιπλέον, προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις στο gaming και σας εξυπηρετούν άψογα στις στιγμές χαλάρωσης.

Μια επανάσταση κάτω από το καπό: Η δύναμη της πλατφόρμας NVIDIA RTX Spark

Το μυστικό πίσω από αυτό το άλμα νέας γενιάς βρίσκεται σε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική. Οι φορητοί υπολογιστές ProArt P14 και P16 τροφοδοτούνται από τον καινοτόμο υπερεπεξεργαστή NVIDIA RTX Spark Superchip (N1X). Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει έναν ενεργειακά αποδοτικό επεξεργαστή NVIDIA Grace με μια ισχυρή GPU NVIDIA Blackwell RTX. Ναι, διαβάσατε σωστά: αυτοί οι φορητοί υπολογιστές διαθέτουν επεξεργαστή της NVIDIA.

Γιατί αυτό αποτελεί σημείο καμπής για την εργασία με τεχνητή νοημοσύνη και απαιτητικό λογισμικό; Η απάντηση βρίσκεται στα έως και 128 GB γρήγορης ενοποιημένης μνήμης LPDDR5X. Στους παραδοσιακούς φορητούς υπολογιστές δημιουργείται σημείο συμφόρησης όταν η κάρτα γραφικών εξαντλήσει τη διαθέσιμη μνήμη βίντεο (VRAM). Με την αρχιτεκτονική RTX Spark, η CPU και η GPU μοιράζονται τη μνήμη, κάτι που φέρνει πολλά πλεονεκτήματα.

Τα ProArt P14 και P16 μπορούν να εκτελούν πολύ μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) τοπικά, απευθείας στη συσκευή, ακόμη και πολλά από αυτά ταυτόχρονα, ανάλογα με την ποσότητα της μνήμης RAM του φορητού υπολογιστή σας. Τα περισσότερα LLM που τρέχουν σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές είναι εξειδικευμένα σε έναν μόνο τομέα. Για παράδειγμα, άλλα δημιουργούν εικόνες ή βίντεο από κείμενο, άλλα χρησιμοποιούνται για αναγνώριση ομιλίας και άλλα για προγραμματισμό… Μπορείτε επίσης να βρείτε τοπικά μοντέλα ΤΝ γενικής χρήσης, αλλά τότε το αποτέλεσμα είναι θέμα συμβιβασμού, δηλαδή η ποιότητα δεν είναι κορυφαία. Με τα ProArt P14 και P16 δεν χρειάζεται να κάνετε συμβιβασμούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πράκτορα ΤΝ που θα κάνει όλη τη δουλειά για εσάς και θα συνδέσει τα πάντα σε ένα λειτουργικό σύνολο. Επιπλέον, τα δεδομένα σας δεν χρειάζεται ποτέ να φύγουν από τον φορητό υπολογιστή, δεν υπάρχουν κόστη cloud και η ιδιωτικότητα είναι απόλυτη.

Περισσότερες από 1.000 εφαρμογές δημιουργίας περιεχομένου και εργαλεία ΤΝ τρέχουν δραματικά ταχύτερα χάρη στην επιτάχυνση CUDA. Το rendering τεράστιων σκηνών 3D (που καταλαμβάνουν έως και 90 GB μνήμης), η επεξεργασία βίντεο 12K 4:2:2 ή η δημιουργία βίντεο 4K με ΤΝ… Όλα λειτουργούν ομαλά και απρόσκοπτα.

Χάρη στην αρχιτεκτονική επεξεργαστή ARM, αυτοί οι φορητοί υπολογιστές διατηρούν τη μέγιστη απόδοση ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι στην πρίζα, ενώ η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με φορητούς υπολογιστές με αποκλειστική κάρτα γραφικών, πράγμα που σημαίνει ότι η μπαταρία αδειάζει πιο αργά.

Αυτό το θηρίο σε hardware συνοδεύεται από ένα εξίσου έξυπνο οικοσύστημα λογισμικού. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές εφαρμογές που εξοικονομούν ώρες δουλειάς. Το ASUS StoryCube χρησιμοποιεί τοπική ΤΝ για να αναλύει αυτόματα, να αναγνωρίζει πρόσωπα ή σκηνές και να ταξινομεί χιλιάδες διάσπαρτες φωτογραφίες και βίντεο κλιπ από διάφορες συσκευές. Από την άλλη, το MuseTree λειτουργεί ως ψηφιακός καμβάς για οπτικό brainstorming. Οι δημιουργοί μπορούν, με απλά σκίτσα και τοπική γενετική τεχνητή νοημοσύνη, να αναπτύξουν concept και οπτικές ιδέες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλα αυτά συμπληρώνονται από το ProArt Creator Hub για ακριβή διαχείριση της απόδοσης και βαθμονόμηση χρωμάτων.

Η φανταστική οθόνη ASUS Lumina Pro OLED

Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξετε, η οπτική εμπειρία είναι άψογη χάρη στις οθόνες αφής ASUS Lumina Pro OLED (14 ιντσών στο P14 και 16 ιντσών στο P16). Με μέγιστη φωτεινότητα έως και 1600 nit σε λειτουργία HDR, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, κάλυψη 100% του χρωματικού χώρου DCI-P3 και εργοστασιακή βαθμονόμηση, οι οθόνες αυτές αποτελούν την κορυφή της προσφοράς της αγοράς. Διαθέτουν επίσης ειδική αντιανακλαστική επίστρωση που μειώνει δραστικά τις αντανακλάσεις.

Λεπτό και ανθεκτικό

Η ενσωμάτωση όλων αυτών σε ένα συμπαγές και κομψό σασί αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση, όμως η ASUS τα κατάφερε. Το P16 έχει πάχος από 12,9 mm και ζυγίζει μόλις 1,77 kg. Και τα δύο μοντέλα έχουν περάσει δοκιμές αντοχής στρατιωτικών προδιαγραφών (MIL-STD 810H), κάτι κρίσιμο για εργασία στο πεδίο.

Διαθέτουν επίσης premium touchpad με απτική ανάδραση, που εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια και αποδοτικότητα στην εργασία. Είναι εξοπλισμένα με πολλές θύρες, ενώ οι δημιουργοί περιεχομένου θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την ενσωματωμένη υποδοχή καρτών SD. Το ProArt P14 διαθέτει μπαταρία 90 Wh, ενώ το P16 μπαταρία εντυπωσιακών 99,9 Wh, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αυτονομία.

Πολλά οφέλη

Η ASUS προσφέρει επίσης αρκετά ελκυστικά προνόμια με αυτούς τους φορητούς υπολογιστές. Οι πελάτες που θα δηλώσουν τη συσκευή τους στον ιστότοπο της ASUS εντός 90 ημερών από την αγορά λαμβάνουν δωρεάν ένα επιπλέον (τρίτο) έτος εγγύησης. Επιπλέον, λαμβάνουν την εγγύηση ASUS Perfect Warranty. Αυτό σημαίνει ότι η ASUS θα επισκευάσει δωρεάν τον φορητό υπολογιστή ακόμη και αν ο χρήστης προκαλέσει ζημιά, τον ρίξει στο πάτωμα ή χύσει πάνω του υγρό… Η εγγύηση Perfect Warranty καλύπτει τυχαίες βλάβες που προκύπτουν κατά το πρώτο έτος χρήσης και ισχύει για μία επισκευή. Οι αγοραστές λαμβάνουν επίσης τρίμηνες συνδρομές στο Adobe Creative Cloud και στο Google AI Pro, GoPro Premium+ (6 μηνών), 200 GB ASUS WebStorage για 12 μήνες, καθώς και πακέτο Dropbox 500 GB για έξι μήνες.

Πότε κυκλοφορούν;

Η είσοδος στη νέα εποχή της κινητής δημιουργίας και της τοπικής τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Το ASUS ProArt P14 (H7407) διατίθεται επίσημα στην Ελλάδα από σήμερα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Για όσους προτιμούν μεγαλύτερη οθόνη, το ASUS ProArt P16 (H7607) θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στα τέλη του μήνα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα ράφια των καταστημάτων σε περίπου έναν μήνα. Αναλυτική περιγραφή αυτού του μοντέλου μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.