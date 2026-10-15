Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η Sports Interactive, καθώς στο Football Manager 2027 θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προπονητή σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για την κυκλοφορία του Football Manager 2027, με τη Sports Interactive να κάνει γνωστές ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα έκδοση του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Στην τελευταία της ενημέρωση, η SI στάθηκε στις πολλές επιλογές που θα υπάρχουν αναφορικά με την εμφάνιση του προπονητή που δημιουργεί ο χρήστης, καθώς και το background του. Οι επιλογές αναφορικά με ρούχα, εξοπλισμό αλλά και σωματικά χαρακτηριστικά θα είναι περισσότερες, ενώ για πρώτη φορά θα δύναται ο παίκτης να δημιουργήσει έναν προπονητή ή μία προπονήτρια που θα χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

Μέσα από το Manager Creator, θα ανακαλύψετε ακόμη μία νέα επιλογή: τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν προπονητή που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Στο FM27, προσθέσαμε ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών μας να ενισχύσουμε την εκπροσώπηση διαφορετικών ανθρώπων στον κόσμο του παιχνιδιού.

Όταν επιλέγετε αναπηρικό αμαξίδιο, αυτό θα εμφανίζεται σε όλα τα σχετικά σημεία του παιχνιδιού, από την οθόνη έναρξης μέχρι τις κινηματογραφικές σκηνές της ημέρας του αγώνα. Αν καταφέρετε να κατακτήσετε τα σημαντικότερα τρόπαια του ποδοσφαίρου, θα παρατηρήσετε επίσης ότι οι βάσεις στις οποίες τοποθετούνται τα τρόπαια κατά την απονομή έχουν αναδιαμορφωθεί, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους.