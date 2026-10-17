Πώς πετάει το Tesla Roadster; Η φυσική πίσω από το άλμα και την περιστροφή που σόκαρε τον πλανήτη

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο McGregor του Τέξας, με το νέο Roadster να παρουσιάζεται ως ένα όχημα που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια των ηλεκτρικών supercars

Η Tesla ανεβάζει τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο Roadster, το οποίο παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή επίδειξη στο Τέξας.

Το αυτοκίνητο δεν περιορίστηκε σε μια εκρηκτική επιτάχυνση στην πίστα, αλλά σήκωσε και τους τέσσερις τροχούς του από το έδαφος, εκτέλεσε περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο. Το θέαμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έφερε ξανά στο προσκήνιο τις φιλοδοξίες του Elon Musk για τη μεταφορά τεχνολογίας από την αεροδιαστημική βιομηχανία στα αυτοκίνητα δρόμου.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο McGregor του Τέξας, με το νέο Roadster να παρουσιάζεται ως ένα όχημα που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια των ηλεκτρικών supercars. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ειδικό πακέτο τεχνολογίας που συνδέεται με τη SpaceX και, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο μπορεί να ελέγχει τη θέση και την κίνησή του στον αέρα.

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