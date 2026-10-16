Ο Τραμπ απέλυσε την Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου μετά το φιάσκο με το «πτυχίο» και την ενημέρωση συντακτών

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτ Ζακαράια, απολύθηκε έχοντας συμπληρώσει μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Σε ένα πρωτοφανές χρονικό απομάκρυνσης, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτ Ζακαράια, απολύθηκε την Παρασκευή (16/10), έχοντας παραμείνει στη θέση της για λιγότερο από μία εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, παραδέχθηκε δημόσια ότι την παρότρυνε να επανεξετάσει τον ρόλο της:«Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Κέιτ, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, εξιστορώντας τη συνομιλία που είχε μαζί της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μελλοντικά σε κάποιο άλλο πόστο.

Breaking News: President Trump’s new press secretary, Katie Zacharia, was fired after less than a week on the job, according to people familiar with the matter. https://t.co/IDuom8hTtW — The New York Times (@nytimes) October 16, 2026

Το χρονικό του φιάσκου

Η θητεία της ξεκίνησε με σοβαρούς τριγμούς από την πρώτη και μοναδική ενημέρωση συντακτών που πραγματοποίησε την Τρίτη (13/10), κατά την οποία διάβαζε σχεδόν αποκλειστικά από σημειώσεις και ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεχόμενη μόλις τρεις ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, ξέσπασε σάλος στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το αν παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος. Ο πρόεδρος Τραμπ την είχε αποκαλέσει δημοσίως «νομικό», παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε αποτύχει στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια απάντησε αμήχανα «όταν μετακόμισα στην Κίνα», ισχυριζόμενη αργότερα ότι δεν άκουσε καλά την ερώτηση.

BREAKING: President Trump tells reporters he’s spoken with newly-appointed Press Secretary Katie Zacharia about whether she would like to stay in her new role- “I said Katie, is this for you?” https://t.co/i4k41X0ERo October 16, 2026

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις εμφανίσεις της στο Fox News, όπου δέχτηκε σκληρές ερωτήσεις. Σε συνέντευξή της την Παρασκευή (16/10), όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να έχει ενημερώσει τον πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις, η ίδια απάντησε: «Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις δεν μου έγιναν ποτέ».

Incredible first day for new White House press secretary Katie Zacharia https://t.co/aLoeOYVrux — The Daily Show (@TheDailyShow) October 13, 2026

Η αποπομπή της εκπροσώπου Τύπου σφραγίζει μια εβδομάδα έντονης αναταραχής στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, η οποία περιελάμβανε επίσης την τηλεοπτική απόλυση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και εσωτερικές συγκρούσεις στελεχών που διέρρευσαν στον Τύπο.

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