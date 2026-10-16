Ο Τραμπ απέλυσε την Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου μετά το φιάσκο με το «πτυχίο» και την ενημέρωση συντακτών
Σε ένα πρωτοφανές χρονικό απομάκρυνσης, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτ Ζακαράια, απολύθηκε την Παρασκευή (16/10), έχοντας παραμείνει στη θέση της για λιγότερο από μία εβδομάδα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, παραδέχθηκε δημόσια ότι την παρότρυνε να επανεξετάσει τον ρόλο της:«Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Κέιτ, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, εξιστορώντας τη συνομιλία που είχε μαζί της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μελλοντικά σε κάποιο άλλο πόστο.
Breaking News: President Trump’s new press secretary, Katie Zacharia, was fired after less than a week on the job, according to people familiar with the matter. https://t.co/IDuom8hTtW— The New York Times (@nytimes) October 16, 2026
Το χρονικό του φιάσκου
Η θητεία της ξεκίνησε με σοβαρούς τριγμούς από την πρώτη και μοναδική ενημέρωση συντακτών που πραγματοποίησε την Τρίτη (13/10), κατά την οποία διάβαζε σχεδόν αποκλειστικά από σημειώσεις και ολοκλήρωσε τη διαδικασία δεχόμενη μόλις τρεις ερωτήσεις.
Στη συνέχεια, ξέσπασε σάλος στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το αν παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος. Ο πρόεδρος Τραμπ την είχε αποκαλέσει δημοσίως «νομικό», παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε αποτύχει στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια απάντησε αμήχανα «όταν μετακόμισα στην Κίνα», ισχυριζόμενη αργότερα ότι δεν άκουσε καλά την ερώτηση.
BREAKING: President Trump tells reporters he’s spoken with newly-appointed Press Secretary Katie Zacharia about whether she would like to stay in her new role- “I said Katie, is this for you?” https://t.co/i4k41X0ERo— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 16, 2026
Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις εμφανίσεις της στο Fox News, όπου δέχτηκε σκληρές ερωτήσεις. Σε συνέντευξή της την Παρασκευή (16/10), όταν ρωτήθηκε αν έπρεπε να έχει ενημερώσει τον πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις, η ίδια απάντησε: «Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις δεν μου έγιναν ποτέ».
Incredible first day for new White House press secretary Katie Zacharia https://t.co/aLoeOYVrux— The Daily Show (@TheDailyShow) October 13, 2026
Η αποπομπή της εκπροσώπου Τύπου σφραγίζει μια εβδομάδα έντονης αναταραχής στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, η οποία περιελάμβανε επίσης την τηλεοπτική απόλυση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και εσωτερικές συγκρούσεις στελεχών που διέρρευσαν στον Τύπο.
- Η 31χρονη που άφησε το σπίτι της και ζει σε 12 τ.μ. χωρίς ενοίκιο: «Δεν θέλω να περιμένω τις διακοπές για να ταξιδέψω»
- Ποιες ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη; Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας απαντά
- Το 2531 όλοι οι πολίτες της Ιαπωνίας θα έχουν το ίδιο επώνυμο: Ο παράδοξος νόμος για τα επίθετα
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αγγλία: Γυναίκα εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία 89χρονου να δει μια αγελάδα των Χάιλαντς από κοντά
- Γκίλφοϊλ: Η Σαμάνθα από το «Sex and the city» και οι nudes - Δημοσιογράφος του Fox News αποκαλύπτει
- Μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον: 16χρονος σκότωσε τρία παιδιά και μία δασκάλα – Πολίτης τον καταδίωξε και τον εκτέλεσε