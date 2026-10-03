Συγκίνηση στο «The Voice» που ήταν αφιερωμένο στον Μαζωνάκη: «Οι σιωπές είναι εκκωφαντικές» (vid)

Οι συντελεστές και η κριτική επιτροπή του «The Voice» ετοίμασαν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό επεισόδιο, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη.

Το αποψινό επεισόδιο του «The Voice» ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς οι συντελεστές της εκπομπής θέλησαν να τιμήσουν τον αδικοχαμένο δημοφιλή τραγουδιστή.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής του μουσικού talent show, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές και μοναδικές ερμηνείες στο τηλεοπτικό κοινό - μερικές εξ αυτών προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η συγκινητική έναρξη και το τραγούδι-αφιέρωμα: «Απόψε το Voice τραγουδάει Μαζωνάκη»

Στην έναρξη του σόου, οι τρεις κριτές, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, ένωσαν τις φωνές τους και ερμήνευσαν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή, το «Ανήκω σε μένα».

Τα πρώτα λόγια είπε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Στην συνέχεια μίλησε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«'Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.

Mε τη σειρά του, ο Πάνος Μουζουράκης ανέφερε: «Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ».

Τέλος, η Έλενα Παπαρίζου: «Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω ότι με όλα του τα τραγούδια ξαναποκτήσαμε και μια δεύτερη σχέση μαζί με τον Γιώργο μέσα από τους στίχους που έχουν γράψει όλοι οι υπέροχοι συνθέτες και στιχουργοί. Αυτός είπε τη δική του αλήθεια, αλλά εμείς παράλληλα δέσαμε και μια δεύτερη ιστορία. Καταλάβαμε την αλήθεια του, αλλά αποκτήσαμε και μια καινούργια δικιά μας».

Όσοι τραγούδησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή του «The Voice»

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