Μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον: 16χρονος σκότωσε τρία παιδιά και μία δασκάλα – Πολίτης τον καταδίωξε και τον εκτέλεσε

Τρεις μαθητές ηλικίας 5, 8 και 11 ετών και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary School, στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ. Ο 16χρονος δράστης έπεσε επίσης νεκρός, όταν πολίτης που τον είδε να εισέρχεται στο σχολικό συγκρότημα τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι τρεις μαθητές ηλικίας 5, 8 και 11 ετών και μία εκπαιδευτικός. Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας 7 ετών, καθώς και μία 54χρονη δασκάλα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ το FBI συμμετέχει στις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τα κίνητρα του ανήλικου παραμένουν άγνωστα, όπως και το εάν είχε οποιαδήποτε σχέση με το σχολείο ή τους μαθητές του.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv October 15, 2026

Πώς εισέβαλε ο 16χρονος στο σχολείο και πώς τον σταμάτησε ο πολίτης

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπεντ, η πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 12:59 και αφορούσε πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου έξω από το σχολείο.

Μέσα στα επόμενα λεπτά ακολούθησαν νέες κλήσεις, με πολίτες να αναφέρουν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα και πυροβολούσε.

Όπως εξήγησε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μάικ Κραντς, ο 16χρονος, κάτοικος της περιοχής, χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο και πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου, καταφέρνοντας να εισέλθει στο κτίριο.

Την ώρα που η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη, ένας πολίτης αντιλήφθηκε τον έφηβο και αποφάσισε να τον ακολουθήσει στο εσωτερικό του σχολείου. Εκεί τον αντιμετώπισε με όπλο και τον πυροβόλησε θανάσιμα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο δράστης ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με το CNN και το Associated Press, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο πολίτης καταδίωξε τον ένοπλο και τον πυροβόλησε, χωρίς να έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του. Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για γονέα κάποιου μαθητή, παρά τις σχετικές αναφορές που κυκλοφόρησαν κατά τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, εξήρε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας ότι ενήργησε για να αποτρέψει την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών. Αναγνώρισε, παράλληλα, το βαρύ συναισθηματικό φορτίο που μπορεί να συνοδεύει έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση.

A 5-year-old, 8-year-old, 11-year-old and one teacher were killed in the shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday, authorities said in a press conference. Two other victims, a 7-year-old and a 54-year-old teacher were taken to a hospital with injuries. Officers responded to the scene three minutes after a person in a vehicle called 911 to report being shot at multiple times. Moments later, authorities reported that a community member shot and killed the suspect, after seeing them enter the school. https://t.co/qGxwIUGmBJ — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Το όπλο και οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το Associated Press αναφέρουν ότι ο 16χρονος χρησιμοποίησε καραμπίνα με μηχανισμό επαναγέμισης μέσω αντλίας (pump-action shotgun). Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η οποία ενημερώθηκε για την υπόθεση, το όπλο είχε αγοραστεί από τη μητέρα του ανήλικου.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδίδεται σε πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσει στοιχεία της έρευνας.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του 16χρονου ούτε έχουν διευκρινίσει εάν φοιτούσε στο Silver Rail Elementary School ή εάν είχε οποιαδήποτε προηγούμενη σύνδεση με το σχολείο.

Τα ερωτήματα για το πώς προετοιμάστηκε η επίθεση, τι προηγήθηκε και ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη παραμένουν ανοιχτά.

Σκηνές αγωνίας έξω από το σχολείο – Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά τους

Το Silver Rail Elementary School διαθέτει εκατοντάδες μαθητές ηλικίας περίπου 5 έως 11 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Associated Press από το υπουργείο Παιδείας του Όρεγκον, το σχολείο είχε 459 εγγεγραμμένους μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Μετά τις πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς, το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στην περιοχή, ενώ ξεκίνησε η απομάκρυνση των μαθητών και των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις.

Οι γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη των παιδιών τους. Οι Αρχές όρισαν ως σημείο επανένωσης των οικογενειών με τους μαθητές την κοντινή εκκλησία Journey Church, όπου μεταφέρθηκαν παιδιά και εργαζόμενοι με σχολικά λεωφορεία.

Το Associated Press περιγράφει σκηνές έντονης συγκίνησης, με γονείς να αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, να τα κρατούν από το χέρι και να προσπαθούν να τα καθησυχάσουν μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

Η Σιέρα Τζόρνταν, εργαζόμενη σε επιχείρηση κοντά στο σχολείο, περιέγραψε στο CNN την απότομη αλλαγή της εικόνας στην περιοχή. Το γνώριμο περιβάλλον, όπου συνήθως ακούγονταν οι φωνές και τα γέλια των παιδιών στο διάλειμμα, γέμισε αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και διασώστες.

«Είναι απολύτως σπαρακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: At least four people were killed in a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, multiple law enforcement sources told CBS News. The suspect was shot and killed. https://t.co/NOOdnwERXr https://t.co/9gzwcekDkW — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 15, 2026

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας – Κλειστά τα σχολεία

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην πόλη Μπεντ, μια κοινότητα περίπου 100.000 κατοίκων στο κεντρικό Όρεγκον, γνωστή και για τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που προσελκύουν επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο επικεφαλής της σχολικής περιφέρειας Bend-La Pine, Στίβεν Κουκ, εμφανίστηκε εμφανώς συγκλονισμένος κατά την ενημέρωση για την επίθεση και ευχαρίστησε τους εργαζομένους που συνέβαλαν στην προστασία των μαθητών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τραγωδία που κανείς στην τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβεί στην περιοχή του.

Η σχολική περιφέρεια ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά και τα 32 σχολεία της, ενώ ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες αθλητικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και κατοίκους που έχουν ανάγκη βοήθειας μετά το περιστατικό.

Η δήμαρχος του Μπεντ, Μέλανι Κέμπλερ, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να στηρίξουν ο ένας τον άλλον τις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζοντας ότι η θλίψη, ο θυμός και το σοκ αποτελούν φυσιολογικές αντιδράσεις απέναντι σε μια τέτοια απώλεια.

Στις έρευνες το FBI – Αναζητούνται τα κίνητρα

Στην έρευνα για την επίθεση συμμετέχουν ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το FBI ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές και ότι θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 16χρονος έφτασε στο σχολείο, τη διαδρομή που ακολούθησε, το ιστορικό του και τα πιθανά κίνητρά του. Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η αλληλουχία των γεγονότων από την πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έως τον θάνατο του δράστη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ έχει προαναγγείλει ενδελεχή έρευνα, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι εργασίες των Αρχών.

Νέα τραγωδία που επαναφέρει τη συζήτηση για την ένοπλη βία στις ΗΠΑ

Η επίθεση στο Silver Rail Elementary School επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα των πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το ευρύτερο πρόβλημα της ένοπλης βίας.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που διατηρούν το Associated Press και η USA Today σε συνεργασία με το Northeastern University, το περιστατικό στο Μπεντ αποτελεί την 28η μαζική δολοφονία στις ΗΠΑ από την αρχή του 2026, με βάση τον ορισμό που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη καταγραφή.

Η νέα τραγωδία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς και οργανώσεις που ζητούν μέτρα για τον περιορισμό της ένοπλης βίας.

Για την κοινότητα του Μπεντ, ωστόσο, η συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια των σχολείων συνοδεύεται πλέον από μια ανείπωτη απώλεια: τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικός δεν θα επιστρέψουν στις τάξεις τους, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα κίνητρα του 16χρονου και τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην επίθεση να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

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