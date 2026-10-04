Γιώργος Μαζωνάκης: 25 μέρες μετά, ο κόσμος θρηνεί στο Γ΄ Νεκροταφείο (vid)

Είκοσι πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται να θρηνεί, αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα στον τάφο του.

Είκοσι πέντε ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η αγάπη του κόσμου για τον δημοφιλή τραγουδιστή παραμένει έντονη. Στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, εκεί όπου έχει ταφεί, οι θαυμαστές του εξακολουθούν να τον «επισκέπτονται» για να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Ο φακός του Gazzetta Plus βρέθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο και κατέγραψε αποκλειστικά εικόνες από τον κόσμο που συνεχίζει να επισκέπτεται τον τάφο του, 25 ημέρες μετά τον θάνατό του, αφήνουν λουλούδια, ενώ προσωπικά μηνύματα ανθρώπων αποτυπώνουν την ανάγκη τους να αφήσουν ένα τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή που αγάπησαν.

Η αγάπη του κόσμου ήταν καταιγιστική από την πρώτη στιγμή

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική διαδρομή και ένα κοινό που τον ακολούθησε για δεκαετίες. Η στήριξη του κόσμου φάνηκε από τις πρώτες ώρες, με ανθρώπους να αποχαιρετούν τον τραγουδιστή μέσα από τα τραγούδια του και τα μηνύματά τους στα social media. Φάνηκε όμως με τον πιο έντονο τρόπο και στον τελευταίο του αποχαιρετισμό, όταν πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Νίκαια και στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με πολλές γενιές μέσα από τα τραγούδια του. Για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, η μουσική του έγινε κομμάτι προσωπικών στιγμών, αναμνήσεων και συναισθημάτων. Και σήμερα, σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατό του, η παρουσία του κόσμου στο Γ΄ Νεκροταφείο δείχνει πως η σχέση αυτή δεν σταμάτησε. Είναι ακόμα εκεί πηγαίνουν συνεχώς, αναπαράγοντας από ηχείο τα κομμάτια του συνεχώς τα του και σιγοτραγουδούν αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στον τραγουδιστή, ενώ η προσέλευση του κόσμου είναι συνεχής.

🙏 Γιώργος Μαζωνάκης: 25 μέρες μετά, ο κόσμος θρηνεί στο Γ΄ Νεκροταφείο https://t.co/JrDz2pZa71 October 4, 2026

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