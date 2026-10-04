Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)

Ένα ακυκλοφόρητο βίντεο με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη να «ζωντανεύουν» πάνω σε κτίρια της Αθήνας ήρθε ξανά στο προσκήνιο.

Η παραγωγός Έλενα Δομαζάκη δημοσίευσε ένα βίντεο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από ένα project που είχε γυριστεί το 2023 για το τραγούδι του «Να Περνάς», αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Στο βίντεο, οι στίχοι του τραγουδιού προβάλλονται με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα πάνω σε κτίρια της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα, με την ίδια να εξηγεί στην ανάρτησή της πως αρχικά δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα με το τραγούδι. Ωστόσο, όπως γράφει, η σκέψη του ίδιου του Μαζωνάκη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το project.

Τον περιγράφει ως έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια ανάμεσα στο «κουλ» και στο λαϊκό, υιοθετώντας στοιχεία πολύ πριν αυτά γίνουν αποδεκτά από τη μαζική κουλτούρα. Το αρχικό σχέδιο ήταν οι στίχοι να προβάλλονται σε κτίρια πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, ώστε να καταγραφούν οι αντιδράσεις των ανθρώπων που θα τους αντίκριζαν.

Οι στίχοι στη Βουλή και το μήνυμα

Τα γυρίσματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί, καθώς μια ξαφνική βροχή στην Αθήνα προκάλεσε προβλήματα, ενώ μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήρθε όταν οι στίχοι του τραγουδιού προβλήθηκαν πάνω στη Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με την παραγωγό, ακολούθησαν σειρήνες και η αστυνομία έφτασε στο σημείο για να πάρει τα στοιχεία τους.

Η σκηνοθέτης θυμάται με έντονη συγκίνηση την παρουσία του Μαζωνάκη στο γύρισμα, γράφοντας πως όταν εκείνος έφτασε στην Αθήνα και βρέθηκε μαζί της, ένιωσε «σχεδόν να βγαίνει ο ήλιος».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Δομαζάκη συνδέει το βίντεο και το τραγούδι με ένα ευρύτερο μήνυμα για τη ζωή, την αγάπη και την ανάγκη να εκφραζόμαστε όσο είμαστε ακόμη εδώ. «Τελικά λέμε Σ’ΑΓΑΠΩ όσο είμαστε ζωντανοί;», γράφει χαρακτηριστικά, προτρέποντας τους ανθρώπους να μιλούν και να δημιουργούν χωρίς να ντρέπονται για όσα αισθάνονται.

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