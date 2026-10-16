Η εντυπωσιακή ξαδέλφη της Αθηνάς Βούλγαρη μπήκε χορεύοντας στο πλατό του MEGA και τα «σάρωσε» όλα (vid)

Τις εντυπώσεις στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» κέρδισε το πρωί της Παρασκευής η Μαριαλένα Βούλγαρη, ξαδέλφη της Ανθής Βούλγαρη.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το πρωί της Παρασκευής τους τηλεθεατές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», καθώς η Μαριαλένα Βούλγαρη έκανε την εμφάνισή της στο πλατό, όπου την υποδέχθηκαν η ξαδέλφη της, Ανθή Βούλγαρη, και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η είσοδός της έγινε με χορευτική διάθεση, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να προαναγγέλλει την παρουσία της λέγοντας «Σήμερα έχουμε μια ωραία έκπληξη». Η Ανθή Βούλγαρη, από την πλευρά της, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν την είδε και της είπε χαρακτηριστικά: «Είσαι μια κούκλα».

Ποια είναι η Μαριαλένα Βούλγαρη

Η Μαριαλένα Βούλγαρη είχε συστηθεί στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «TV Queen» το 2024, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του reality που αναζητούσε νέα πρόσωπα για την τηλεόραση.

Έχει σπουδάσει θεατρολογία, έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ και έχει εμφανιστεί στο βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου για το τραγούδι «Ένοχο Κορμί».

Με καταγωγή από την Πάτρα, έχει σπουδάσει θεατρολογία και έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Έχει επίσης εμφανιστεί στο βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου για το τραγούδι «Ένοχο Κορμί», ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως γραμματέας σε ιατρείο και στον τομέα του marketing σε εταιρεία καλλυντικών.

Πέρα από τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες, η Μαριαλένα έχει μιλήσει δημόσια και για την προσωπική της ζωή, καθώς φροντίζει την τετραπληγική αδελφή της, με την οποία ζει στην Αθήνα. Σε προηγούμενες δηλώσεις της έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι με σοβαρές κινητικές αναπηρίες και στις ελλείψεις προσβασιμότητας.

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