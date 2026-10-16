Λιάγκας έξω φρενών για τα κόκαλα του Βελόπουλου: «Οι αλοιφές για την καράφλα είχαν πλάκα, αυτό ήταν ντροπή»
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Ο Γιώργος Λιάγκας θεώρησε πρόσφορο να τοποθετηθεί για την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, ο οποίος έδειξε οστά νεκρών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη.
ΟΓιώργος Λιάγκας θεώρησε πρόσφορο να τοποθετηθεί για την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, ο οποίος έδειξε οστά νεκρών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, ξεσπώντας σήμερα στον αέρα της εκπομπής του.
«Πάμε σε κάτι που είναι απαράδεκτο, ντροπιαστικό, λαϊκίστικο και δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον “φίλο” μας τον κύριο Βελόπουλο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.
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