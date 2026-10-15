Βρετανός καλλιεργεί την μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο: Ζυγίζει όσο ένας θηλυκός ιπποπόταμος και έσπασε κάθε ρεκόρ

Ζυγίζει όσο ένα μεγάλο ζώο και χρειάστηκε ειδικό μηχάνημα για να μετακινηθεί. Η γιγαντιαία κολοκύθα του Βρετανού Ίαν Πέιτον έφτασε τα 1.295,8 κιλά.

Ο 65χρονος κηπουρός, Ίαν Πέιτον από την Βρετανία, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία, καλλιεργώντας μια κολοκύθα βάρους 1.295,8 κιλών, η οποία στην συνέχεια αναγνωρίστηκε ως η βαρύτερη του κόσμου. Το εντυπωσιακό αυτό δημιούργημα παρουσιάστηκε στον καθιερωμένο διαγωνισμό ζύγισης γιγαντιαίων κολοκυθών του Wargrave Nursery, στο Μπέρκσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου επιβεβαιώθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Πέιτον αποκάλυψε πως υποψιάστηκε ότι έχει πετύχει ένα εξαιρετικό ρεκόρ, όταν προσπάθησαν να σηκώσουν την κολοκύθα, αλλά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ένα τηλεσκοπικό μηχάνημα ανύψωσης. Τόνισε πως το όχημα ειδοποίησε ότι δεχόταν υπερβολικά μεγάλο βάρος, λέγοντας πως «άναψαν όλες οι προειδοποιητικές λυχνίες».

Η καλλιέργεια της τεράστιας κολοκύθας

Ο κηπουρός γνώριζε καλά ότι η κολοκύθα που καλλιέργησε ήταν τεράστια, όμως η αντίδραση του μηχανήματος επιβεβαίωσε το πραγματικό της μέγεθος, ενώ για να γίνει πιο αντιληπτό, συγκρίνει την κολοκύθα με το βάρος ενός ενήλικου θηλυκού ιπποπόταμου. Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, κρύβονται πολλές ώρες εργασίας και καθημερινής φροντίδας, με τον Πέιτον να αφιερώνει καθημερινά πέντε έως έξι ώρες στην περιποίηση του καρπού, προσπαθώντας να ενισχύσει την ανάπτυξη του καρπού.

Μία από τις σημαντικότερες εργασίες ήταν να θάβει τμήματα των βλαστών, ώστε να αναπτύσσουν νέες ρίζες και να απορροφούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Όπως εξήγησε, η κολοκύθα έφτασε να μεγαλώνει περίπου 40 εκατοστά την ημέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σήμαινε ότι η διατήρηση του φυτού υπό έλεγχο και η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών απαιτούσαν συνεχή προσοχή.

Ένα ρεκόρ που κατακτά πρώτη φορά μόνος

Η νίκη σηματοδοτεί επίσης την αρχή μιας νέας περιόδου για τον Πέιτον. Για περίπου 50 χρόνια καλλιεργούσε κολοκύθες μαζί με τον αδελφό του, Στιούαρτ. Πρόσφατα, όμως, ο τελευταίος αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δραστηριότητα για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Μαζί είχαν καταφέρει να καλλιεργήσουν πέντε από τις δέκα βαρύτερες κολοκύθες στην ιστορία, ενώ είχαν αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές και είχαν κατακτήσει δέκα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Γι' αυτό, η κατάκτηση του ρεκόρ χωρίς τον συνηθισμένο συνεργάτη του είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Βρετανό κηπουρό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αισθάνεται ικανοποίηση επειδή απέδειξε πως μπορούσε να τα καταφέρει και μόνος του. Με αυτό το δείγμα, βάρους σχεδόν 1.300 κιλών, ο Πέιτον κατέχει πλέον τις τρεις βαρύτερες κολοκύθες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Ο Βρετανός αστειεύτηκε επίσης σχετικά με τον ανταγωνισμό με τους Αμερικανούς καλλιεργητές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος χώρος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό κλίμα και καλές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πέιτον ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του, αποδεικνύοντας πόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορεί να επιτύχει η καλλιέργεια μιας κολοκύθας όταν συνδυάζονται η εμπειρία, η αφοσίωση και η καθημερινή φροντίδα.

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