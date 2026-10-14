Οι σειρές που προκαλούν προβληματισμό στα κανάλια: Ποιές κάνουν «χαμηλές πτήσεις» στο δυναμικό κοινό

Κατακερματισμός στη μυθοπλασία και προβληματισμός σε ΑΝΤ1 και Mega για τις επιδόσεις που κάνουν οι σειρές στο δυναμικό κοινό.

Αυτό που παρατηρούνταν τις προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν σε όλες τις off peak (πριν το δελτίο ειδήσεων) ζώνες πλέον είναι εμφανές και στην prime time.

Μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας ενώ συγκεντρώνουν σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά στο σύνολο του κοινού καταγράφουν χαμηλές επιδόσεις στα δυναμικά κοινά που συνεχίσουν σε μεγάλο βαθμό να προτιμούν τις πλατφόρμες. Εξαίρεση αποτελεί ο Alpha που καταγράφει προς ώρας υψηλή τηλεθέαση και στα δύο κοινά.

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