Μπερδεύουν δημοσιογράφο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Με παίρνουν και μου λένε “πρόεδρε, τι κάνεις;”» (vid)

Ο ρεπόρτερ Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο The 2Night Show και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την συνονυμία, αλλά και τις φορές που τον μπερδεύουν με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Ο πολιτικός και δικαστικός συντάκτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία του, την ιστορία του στην δημοσιογραφία, αλλά και το γεγονός ότι αρκετοί τον μπερδεύουν με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε ότι είναι δύσκολο να αναφερθεί κάποιος στον «ρεπόρτερ με τα μακριά μαλλιά» και να μην καταλάβουν οι άλλοι σε ποιον αναφέρεται, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος συστήθηκε, λέγοντας: «Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος», με τον παρουσιαστή να τον ρωτά αν έχει κάποια συγγενική ή άλλη σχέση με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η απάντηση του δημοσιογράφου προκάλεσε γέλιο, καθώς αποκάλυψε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που τον μπερδεύουν με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού.

«Όχι, μόνο μας μπερδεύουν στη γιορτή. Υπάρχουν πολλοί που με παίρνουν και μου λένε “πρόεδρε, τι κάνεις;”. Λέω “ευχαριστώ πάρα πολύ”. Λέω κι εγώ “ευχαριστώ πάρα πολύ”, γιατί γίνομαι πρόεδρος για μία μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, έχει ήδη μιλήσει στον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το συγκεκριμένο θέμα και τον έχει ευχαριστήσει, καθώς, όπως είπε, είναι ένας άνθρωπος πολύ προσιτός και οικείος απέναντί του. «Του το έχω πει κιόλας του ίδιου και τον έχω ευχαριστήσει πολύ. Είναι πολύ προσεγγίσιμος, πολύ οικείος, τουλάχιστον σε εμένα», σημείωσε, περιγράφοντας με χιούμορ τις φορές που η συνωνυμία τους τον κάνει να γίνεται… πρόεδρος του Παναθηναϊκού για μία ημέρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ