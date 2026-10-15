H στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο στην Τήνο κατά την κατάσβεση φωτιάς: Τραυματίστηκαν ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες (vid)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε χρωματοπωλείο στην περιοχή Παλλάδας της Τήνου, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στην Τήνο, όταν ξέσπασε φωτιά σε χρωματοπωλείο στην περιοχή Παλλάδας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία προκάλεσε πτώση τμημάτων του κτηρίου και τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο περίπου στις 7:45, με 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί, υδροφόρα του Δήμου Τήνου και εθελοντές.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης

Τη στιγμή της έκρηξης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε τμήματα του κτηρίου αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο. Στην περιοχή βρισκόταν επίσης ένας περαστικός, ο οποίος είχε μόλις απομακρυνθεί.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του cyclades24.gr, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πάνω από το κατάστημα υπάρχει κατοικία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ακριβώς πάνω από το χρωματοπωλείο βρίσκεται κατοικία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ένοικοι απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

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