Θα ντυθούμε στα χακί; ΑΙ προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είναι αρκετά κοντά

Η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμά ότι ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι άμεσος, αλλά προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο μεγάλης σύγκρουσης την περίοδο 2028-2035. Αντιγραφή

Παραπάνω από 80 χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ηγέτες του κόσμου προσπαθούν συνεχώς να αποτρέψουν μια νέα παγκόσμια σύρραξη. Το 2023 ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο κόσμος βρίσκεται «στο χείλος το τρίτου πολέμου».

Θα συμβεί όμως κάτι τέτοιο; Με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας, φυσικό είναι να ρωτήσουμε την γνώμη του πάνω στο θέμα, με την απάντηση να είναι λίγο πιο διπλωματική.

Πότε προβλέπεται ο Γ' Παγκόσμιος πόλεμος από το ΑΙ

Η αρχική απάντηση είναι πως δεν προβλέπεται κάτι άμεσο, δηλαδή κάποια επικείμενη εξέλιξη την περίοδο 2026-2027. Η περίοδος 2028-2035 όμως, είναι αυτή που κατά την οποία, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται ανησυχητικά. Αυτά τα χρόνια αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία μια σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κάτι μεγαλύτερο, ενώ αν έρπεπε να προβλέψει μια ημερομηνία, θα έλεγε τον Οκτώβριο του 2030.

Όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο, ενώ ακόμα και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει πως κάτι τέτοιο είναι προς το παρόν εξαιρετικά αβέβαιο και δεν είναι εύκολο να γίνει πρόβλεψη για σχεδόν μια δεκαετία στο μέλλον, μιας και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόλις μέσα σε λίγους μήνες ή ακόμα και ώρες.

«Ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων κατά την επόμενη δεκαετία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψή μου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση: μια άμεση σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με αφορμή την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσυρε αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες».

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν επιδιώκει να προκαλέσει πανικό, καθώς εκτιμά ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε τα επόμενα χρόνια χωρίς έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.

«Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος και οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να τον αποφύγουν», πρόσθεσε.

Επισημαίνει πως μια επικίνδυνη διεθνής κατάσταση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένας πόλεμος είναι επικείμενος.

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