Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

Ενας 18χρονος συνελήφθη στο Ίλιον, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την πλάτη.

Στο νοσοκομείο με τραύματα στον λαιμό και την πλάτη κατέληξε ένας 61χρονος άνδρας, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον 18χρονο γιο του στο Ίλιον.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, όταν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός επιτέθηκε στον πατέρα του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι σε δύο σημεία του σώματός του.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η σύλληψη

Ο 61χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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