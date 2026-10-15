Ισπανία: Η βαθύτερη γεωθερμική γεώτρηση της χώρας έφερε στο φως νερό άνω των 100°C

Το νερό παραμένει σε υγρή κατάσταση λόγω της υψηλής πίεσης στο υπέδαφος, πώς το εύρημα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας.

Μια γεώτρηση σε βάθος μεγαλύτερο των 3.000 μέτρων, στις πλαγιές του ηφαιστείου Τέιδε στην Τενερίφη, έφερε στο φως νερό σε θερμοκρασία άνω των 100 βαθμών Κελσίου, το οποίο παραμένει σε υγρή κατάσταση εξαιτίας της υψηλής πίεσης στο υπέδαφος.

Το εύρημα ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας στην Ισπανία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το συγκεκριμένο γεωθερμικό πεδίο διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE, η ακριβής θερμοκρασία του νερού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η βαθύτερη γεωθερμική γεώτρηση στην Ισπανία

Η γεώτρηση βρίσκεται στο Βιλαφλόρ (Vilaflor), σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, στην Τενερίφη. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, πρόκειται για την πρώτη γεωθερμική γεώτρηση στην Ισπανία που φτάνει σε βάθος 3.000 μέτρων, ξεπερνώντας την προηγούμενη αντίστοιχη προσπάθεια στο Λανθαρότε, η οποία είχε φτάσει στα 2.700 μέτρα. Η παρουσία νερού σε τόσο υψηλή θερμοκρασία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση του ενεργειακού δυναμικού του υπεδάφους. Η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιεί τη θερμότητα που υπάρχει στο εσωτερικό της Γης και μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για το ενεργειακό μέλλον του αρχιπελάγους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας στα Κανάρια Νησιά προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, ενώ τα ηλεκτρικά τους δίκτυα δεν είναι διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ισπανία. Η αξιοποίηση της θερμότητας του υπεδάφους θα μπορούσε να προσφέρει μια επιπλέον πηγή ενέργειας και να συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι ακόμη δεδομένο. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η δοκιμή παραγωγής, η οποία θα δείξει πόσο νερό μπορεί να αντληθεί από το κοίτασμα, ποια είναι η θερμοκρασία του και υπό ποια πίεση βρίσκεται.

Οι επόμενες γεωτρήσεις θα κρίνουν τη συνέχεια

Για να αξιολογηθεί το πραγματικό δυναμικό του γεωθερμικού πεδίου, προβλέπονται δύο ακόμη γεωτρήσεις. Τα αποτελέσματά τους αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διαπιστώσουν αν οι συνθήκες στο υπέδαφος επιτρέπουν την αξιοποίηση του πόρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το γεγονός ότι εντοπίστηκε νερό άνω των 100 βαθμών Κελσίου δεν αρκεί από μόνο του για να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να λειτουργήσει μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθοριστική θα είναι η ποσότητα του διαθέσιμου νερού, η θερμοκρασία του και η δυνατότητα σταθερής άντλησής του. Έτσι, η γεώτρηση στο Τέιδε αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξερεύνηση του γεωθερμικού δυναμικού των Καναρίων Νήσων, αλλά η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων ελέγχων.

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