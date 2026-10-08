Η έκρηξη ενός ηφαιστείου καρέ-καρέ από έναν δορυφόρο: «Ξύπνησε» μετά από σχεδόν 500 χρόνια

Ένα ηφαίστειο που θεωρούταν επί αιώνες ήσυχο, άρχισε ξανά να εκρήγνυται, προσφέροντας στους επιστήμονες μια εντυπωσιακή εικόνα της αλλαγής του τοπίου από το διάστημα.

Για σχεδόν 500 χρόνια ήταν σιωπηλό, όμως το 2025, μετά από έναν ισχυρό σεισμό 808 Ρίχτερ στην περιοχή, το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στην ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα ξύπνησε ξανά.

Από τότε, η λάβα συνεχίζει να κινήται προς τα ανατολικά, αλλά πλέον, η εξέλιξη της έκρηξης καταγράφεται με πρωτοφανή λεπτομέρεια από το διάστημα, με την βοήθεια του δορυφόρου NISAR. Μια κοινή αποστολή της NASA και της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ινδίας (ISRO), καταγράφει τις αλλαγές στο τοπίο δύο φορές κάθε δώδεκα μέρες.

Η λάβα αλλάζει το τοπίο

Ερευνητές ένωσαν 17 από τις εικόνες που καταγράφηκαν έως τα μέσα Αυγούστου σε ένα εντυπωσιακό time-lapse. Σε αυτό φαίνεται η λάβα να γεμίζει τις εσοχές του βουνού, να υπερχειλίζει προς έναν μεγαλύτερο κρατήρα και στη συνέχεια να εξαπλώνεται σχηματίζοντας ένα πλατύ μέτωπο. Οι εικόνες αποτυπώνουν τις αλλαγές στην επιφάνεια της περιοχής με ανάλυση περίπου 10 επί 10 μέτρων ανά εικόνα.

Η λάβα εμφανίζεται πιο φωτεινή στις λήψεις, καθώς τα μικροκύματα του ραντάρ ανακλώνται διαφορετικά πάνω στην επιφάνειά της. Το NISAR βρίσκεται περίπου 747 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη και μπορεί να παρακολουθεί την περιοχή από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, καθώς περνά πάνω από την Καμτσάτκα από νότο προς βορρά και αντίστροφα.

Ένα εργαλείο για τα ηφαίστεια

Η Καμτσάτκα αποτελεί μία από τις πιο ενεργές γεωλογικά περιοχές του λεγόμενου Δακτυλίου της Φωτιάς, μιας και στην χερσόνησο υπάρχουν περισσότερα από 300 ηφαίστεια, από τα οποία περίπου 29 θεωρούνται ενεργά σήμερα. Το Κρασενίνικοφ, ωστόσο, δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της παρακολούθησης, καθώς παρέμενε ανενεργό για αιώνες.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους επιστήμονες να έχουν συνεχή εικόνα ακόμη και για ηφαίστεια που δύσκολα θα παρακολουθούνταν με επίγεια όργανα. Το NISAR διαθέτει δύο συστήματα συνθετικού ανοίγματος ραντάρ (SAR), ένα στην περιοχή L-band και ένα στην S-band. Τα δύο μήκη κύματος παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιφάνεια και τη βλάστηση.

«Βλέπουμε ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο στα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαμε πραγματικά τέτοια εικόνα», δήλωσε ο γεωφυσικός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του NISAR, Μάθιου Πρίτσαρντ. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν αφορά μόνο την επιστημονική έρευνα, καθώς η συστηματική παρακολούθηση μιας ηφαιστειακής έκρηξης από το διάστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

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