Ηφαίστειο ξυπνά ξανά και απειλεί το νησί: Είχε προκαλέσει τον θάνατο 30.000 ανθρώπων

Το όρος Πελέ, που βρίσκεται στο μικρό νησί της Μαρτινίκας στην Καραϊβική, εξερράγη τελευταία φορά το 1902, καταστρέφοντας την πόλη Σεν Πιερ και τους 30.000 κατοίκους της μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα από τα πιο θανατηφόρα ηφαίστεια στην ιστορία, φαίνεται να δείχνει σημάδια αναταραχής, δεκαετίες μετά την τελευταία του έκρηξη.

Στο κέντρο της Καραϊβικής, βρίσκεται το νησί της Μαρτινίκας στο οποίο και βλέπουμε το όρος Πελέ. Η Μαρτινίκα απέχει περίπου 2.400 χιλιόμετρα από την Φλόριντα των ΗΠΑ, με την οποία συνδέεται με διάφορες εναέριες διαδρομές, μιας και η οικονομία του μικρού νησιού βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στον τουρισμό.

Η γνωστότερη και πιο θανατηφόρα έκρηξη του ηφαιστείου ήταν το μακρινό 1902, όταν ένα υπερθερμασμένο σύννεφο πέρασε από το Σεν Πιέρ, σκοτώνοντας περίπου 30.000 ανθρώπους μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Πιο πρόσφατες εκρήξεις του ηφαιστείου ήταν το 1929 και το 1932.

Οι ειδικοί εντοπίζουν αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας

Μεταξύ 24 και 31 Ιουλίου, εντοπίστηκαν 124 σεισμοί, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τους 45 που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, με τους ειδικούς να ανησυχούν για την ξεκάθαρη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας.

Το Ηφαιστειακό και Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Μαρτινίκας ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 331 ηφαιστειακοί σεισμοί καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, κατά μέσο όρο περίπου 85 κάθε εβδομάδα.

Τέτοιοι σεισμοί μπορούν να συμβούν όταν το ανερχόμενο μάγμα ή τα πεπιεσμένα ρευστά πιέζουν και σπάνε συμπαγή πετρώματα κάτω από ένα ηφαίστειο, αν και η σεισμική δραστηριότητα από μόνη της δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει έκρηξη.

Τι θα προκαλέσει μια έκρηξη

Σε περίπτωση μιας έκρηξης θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στον αέρα καυτά σύννεφα αερίου, τέφρας και βράχων σε όλη την έκταση του μικρού νησιού της Μαρτινίκας. Ένα τέτοιο σύννεφο θα μπορούσε να επηρεάσει και να αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αναπροσαρμόσουν ή ακόμα και να ακυρώσουν πτήσεις σε μέρη ολόκληρης της Καραϊβικής.

Η λεπτή ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στους κινητήρες των αεροσκαφών, να μειώσει την ορατότητα και να ταξιδέψει εκατοντάδες ή και χιλιάδες μίλια όταν ισχυροί άνεμοι τη μεταφέρουν ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Τι λένε οι ειδικοί

Το όρος Πελέ στη Μαρτινίκα παρουσιάζει αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται έκρηξη. Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει μικρούς, επιφανειακούς σεισμούς και σταδιακή διόγκωση του εδάφους γύρω από την κορυφή, γεγονός που αποδίδεται σε πηγή υπό πίεση κάτω από το ηφαίστειο. Παρότι η παραμόρφωση του εδάφους συνεχίζεται, ο ρυθμός της έχει επιβραδυνθεί ελαφρώς, κάτι που θεωρείται θετικό σημάδι.

Ένας βαθύτερος σεισμός που εντοπίστηκε σε κρίσιμη ζώνη παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να σχετίζεται με την κίνηση θερμών ρευστών και αερίων. Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων και Σεισμολογίας διατηρεί το επίπεδο συναγερμού στο Κίτρινο, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος άμεσης έκρηξης παραμένει χαμηλός, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται αλλαγή της κατάστασης μέσα στους επόμενους μήνες.

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