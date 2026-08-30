Η Γη «βράζει» κάτω από την Τενερίφη: Εντοπίστηκαν μεγάλες ζώνες πιθανού μάγματος σε βάθος 30 χιλιομέτρων

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Η Γη «βράζει» κάτω από την Τενερίφη: Εντοπίστηκαν μεγάλες ζώνες πιθανού μάγματος σε βάθος 30 χιλιομέτρων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Επιστήμονες εντόπισαν τέσσερις μεγάλες ανωμαλίες σε βάθος έως 30 χιλιομέτρων κάτω από την Τενερίφη, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης έκρηξης.

Μια σημαντική ανακάλυψη κάτω από την Τενερίφη, όπου βρίσκεται το ηφαίστειο Τέιδε, έκαναν επιστήμονες, καταγράφοντας για πρώτη φορά μια τρισδιάστατη εικόνα της βαθιάς δομής του φλοιού και του ανώτερου μανδύα κάτω από το νησί.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports του ομίλου Nature, βασίστηκε στην ανάλυση περισσότερων από 785 μακρινών σεισμών που καταγράφηκαν από το 2017 έως το 2024 μέσω του Καναρίου Σεισμολογικού Δικτύου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια γεωφυσική τεχνική που ονομάζεται συναρτήσεις δέκτη (receiver functions), προκειμένου να εξετάσουν τη δομή του υπεδάφους.

Τέσσερις ανωμαλίες σε βάθος έως 30 χιλιομέτρων

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Βίκτορ Ορτέγκα Ράμος, ερευνητή του Involcan και υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, εντόπισε τέσσερις μεγάλες περιοχές χαμηλής σεισμικής ταχύτητας σε βάθος από 10 έως 30 χιλιόμετρα. Τέτοιου είδους ανωμαλίες συνδέονται συνήθως με περιοχές όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει μερικώς λιωμένο υλικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δυτικός τομέας της Τενερίφης, όπου οι σεισμικές κυματικές ταχύτητες εμφανίζονται εξαιρετικά χαμηλές. Ο συνδυασμός των σεισμολογικών δεδομένων με θερμοδυναμικά μοντέλα δείχνει ότι στην περιοχή ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί σημαντική ποσότητα λιωμένου υλικού σε μεγάλο βάθος.

 

Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης μια «χωρική σχέση» ανάμεσα στις βαθιές αυτές ανωμαλίες και μέρος της σεισμικής δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην Τενερίφη τα τελευταία χρόνια. Πολλοί από τους ασυνήθιστους σεισμούς που έχουν καταγραφεί από το 2016 φαίνεται να συγκεντρώνονται πάνω ή στα όρια αυτών των περιοχών. Το εύρημα ενδέχεται να συνδέεται με διαδικασίες συσσώρευσης και μεταφοράς μάγματος και ρευστών σε βάθος.

Δεν υπάρχει ένδειξη επικείμενης έκρηξης

Παρά την εντυπωσιακή ανακάλυψη, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν αποτελεί ένδειξη επικείμενης ηφαιστειακής έκρηξης. Το μάγμα δεν φαίνεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, να ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Η μελέτη προσφέρει κυρίως μια καλύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το βαθύ μαγματικό σύστημα της Τενερίφης.

Η παρακολούθηση από το Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας (IGN) και την επιστημονική επιτροπή του PEVOLCA θα συνεχιστεί, με τους ειδικούς να εξετάζουν πιθανές αλλαγές σε παράγοντες όπως η παραμόρφωση του εδάφους, οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων και η σεισμική δραστηριότητα. Μόνο η ταυτόχρονη και συνεχής μεταβολή αρκετών από αυτούς τους δείκτες θα μπορούσε να υποδηλώνει σημαντική ηφαιστειακή επανενεργοποίηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 