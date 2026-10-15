Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική: Μπορείς να το κάνεις κι εσύ

Μισθό έως 2.500 ευρώ τον μήνα προσφέρει εργασία στην Ανταρκτική για πέντε μήνες, με καλυμμένα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και φαγητού, αλλά και συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές.

Μια πιθανή εργασία σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ανταρκτικής, περιτριγυρισμένος από πάγο, χιόνι και πιγκουίνους, ίσως δεν είναι η ιδανική δουλειά για κάποιον μη-επιστήμονα ή εξερευνητή. Ωστόσο, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με την περιοχή, η UK Antarctic Heritage Trust, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό το απομακρυσμένο περιβάλλον, με μηνιαίο μισθό περίπου 1.700 με 2.500 ευρώ, ανάλογα την θέση.

Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής αλλά και την αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής. Προορισμός είναι το Port Lockroy, μια πρώην βρετανική βάση που βρίσκεται στο νησί Goudier, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η εγκατάσταση ιδρύθηκε το 1944, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εγκαταλείφθηκε αρχικά το 1962 και ύστερα αποκαταστάθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. κατάστημα αναμνηστικών και ταχυδρομείο, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι πως φιλοξενεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της τοπικής άγριας ζωής.

Μια δουλειά που απαιτεί… αριθμητική

Ο οργανισμός επιλέγει κάθε σεζόν μια μικρή ομάδα τεσσάρων έως πέντε εργαζομένων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υπεύθυνοι της βάσης και του καταστήματος, καθώς και βοηθοί γενικών καθηκόντων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των τουριστών, την ενημέρωσή τους για την ιστορία της περιοχής, την πώληση προϊόντων και τη διαχείριση της αλληλογραφίας στο γνωστό ως «Ταχυδρομείο των Πιγκουίνων» (Penguin Post Office).

Το ταχυδρομείο αυτό διαχειρίζεται δεκάδες χιλιάδες αποστολές κατά τη διάρκεια κάθε σεζόν, πολλές από τις οποίες πρέπει να σφραγίζονται χειροκίνητα πριν αποσταλούν. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό καθήκον είναι η καταμέτρηση των πιγκουίνων Gentoo που κατοικούν στο νησί, καθώς ομάδα συμμετέχει στην παρακολούθηση της αποικίας, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται από το 1996 σε συνεργασία με τη Βρετανική Υπηρεσία Ανταρκτικής Έρευνας (British Antarctic Survey).

Στόχος είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπαραγωγή των πτηνών και η μελέτη της εξέλιξης του πληθυσμού τους, καθώς και η συμβολή στην αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα. Η εργασία απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, ώστε να μην επηρεάζεται η συμπεριφορά των ζώων, έτσι από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, οι εργαζόμενοι επιθεωρούν τακτικά συγκεκριμένες περιοχές της αποικίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο την ενόχληση των πιγκουίνων.

Όταν περίπου το 95% των φωλιών περιέχει αυγά, πραγματοποιείται γενική απογραφή σε ολόκληρο το νησί. Τον Δεκέμβριο του 2024, η καταμέτρηση κατέγραψε 571 φωλιές και 938 αυγά, ενώ στο τέλος της σεζόν, η ομάδα καταμετρά ξανά τους νεοσσούς και επαναλαμβάνει τις μετρήσεις, μέχρι να εξασφαλίσει συνεπή αποτελέσματα.

Τα αρνητικά της ζωής στην Ανταρκτική

Παρά την ελκυστικότητα της εργασίας σε ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη, οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαιτητικές. Η βάση δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό, με αποτέλεσμα οι προμήθειες να μεταφέρονται σε δοχεία από τα πλοία που επισκέπτονται το νησί. Ως εκ τούτου, το ντους συνήθως περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα, ενώ όταν οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την προσέγγιση πλοίων, οι εργαζόμενοι μπορεί να περάσουν έως και δύο εβδομάδες χωρίς να κάνουν μπάνιο.

Επιπλέον, η ηλεκτροδότηση βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, γεγονός που επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση συσκευών με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, όπως τα πιστολάκια μαλλιών και οι φούρνοι μικροκυμάτων. Δεν υπάρχει επίσης συμβατική κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, επομένως η επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους εξαρτάται από δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διαμονή γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο με κουκέτες, ενώ τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν προσωπικά βασικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Για να υποβάλει κάποιος αίτηση για τη θέση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, να κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και να διαθέτει νόμιμη άδεια εργασίας στη χώρα. Δεν απαιτείται απαραίτητα εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, καθώς στα συνηθισμένα καθήκοντα περιλαμβάνονται η απομάκρυνση του χιονιού, η μεταφορά κιβωτίων βάρους έως 15 κιλών και η εκφόρτωση προμηθειών από τα πλοία.

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