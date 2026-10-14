Οι 10 πιο «Γκιλφόιλ» στιγμές της Κίμπερλι στην Ελλάδα

Από το ζεϊμπέκικο στο Κέντρο Αθηνών και την πρώτη σειρά της Vogue μέχρι το υπερπολυτελές καταμαράν στο Ιόνιο, η Αμερικανίδα πρέσβειρα πρωταγωνίστησε σε στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια της διπλωματίας.

Δεν ξέρουμε αν το προσέξατε, αλλά όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε σε ποια κατηγορία θα μπει το συγκεκριμένο άρθρο, η επιλογή «Showbiz» ήρθε σχεδόν αβίαστα. Δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε και πολύ, ούτε να εξετάσουμε εναλλακτικές τύπου «Πολιτική», «Κοινωνία» κλπ.

Οι τόσες και άλλες τόσες lifestyle στιγμές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα, άλλωστε, «γκρέμισαν» ευθύς εξ αρχής την αυστηρή εικόνα που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με έναν πρέσβη και να συνηθίσουμε μια περσόνα που -στον κάτι λιγότερο από έναν χρόνο της θητείας της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας- κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα για οτιδήποτε άλλο πέρα από τις ικανότητές της στο πεδίο άσκησης της διπλωματίας.

Κίμπερλι ΕΣΥ σούπερ σταρ

1. Το ζεϊμπέκικο και το συρτάκι στο πάρτι υποδοχής της



Αν υπήρξε μια βραδιά που σύστησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην αθηναϊκή κοσμική ζωή, ήταν το πάρτι υποδοχής της στο Κέντρο Αθηνών, με οικοδεσπότη τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ δεν περιορίστηκε στις τυπικές χαιρετούρες, αλλά μπήκε στο κλίμα της βραδιάς, χορεύοντας ζεϊμπέκικο και συρτάκι μπροστά σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και πρόσωπα της showbiz. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους New York Times, βρέθηκε και στην πρεμιέρα του τραγουδιστή, η οποία ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα, ενώ η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ τα σχόλια για την ώρα επιστροφής της, λέγοντας ότι δεν άργησε, αφού επέστρεψε πριν από τις... τρεις.

2. Στις εξέδρες του στο ΣΕΦ



Η Γκιλφόιλ παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις για την EuroLeague, καθισμένη δίπλα στους ιδιοκτήτες της ομάδας, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Η εμφάνισή της απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνομίλησε με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

3. Η κρουαζιέρα στο Ιόνιο με το χλιδάτο καταμαράν

Η πιο εντυπωσιακή lifestyle ιστορία της. Η πρέσβειρα ταξίδεψε με φίλες και συνεργάτιδες στο Μεγανήσι, στον Κάλαμο και στο Φισκάρδο, με το υπερπολυτελές καταμαράν This Is It. Δημοσιεύματα ανέφεραν κόστος ναύλωσης περίπου 350.000–390.000 ευρώ την εβδομάδα. Η ίδια δήλωσε ότι έκανε διακοπές και ότι περνούσε υπέροχα. Το σκάφος ανήκει στον Κύπριο επιχειρηματία Τάσο Παπαναστασίου.

4. Στην πρώτη σειρά της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι



Από την Αθήνα στο Παρίσι και από τις διπλωματικές υποχρεώσεις στην υψηλή ραπτική, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026 στην επίδειξη της Σίλιας Κριθαριώτη, στο πλαίσιο της Paris Haute Couture Week. Καθισμένη στην πρώτη σειρά, δίπλα σε διεθνείς προσωπικότητες όπως η Κάρλα Μπρούνι, η Αμερικανίδα πρέσβειρα έδωσε το «παρών» σε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας μόδας.

5. Το εξώφυλλο της Vogue πριν καν αναλάβει επίσημα



Πριν ακόμη αρχίσει επίσημα η θητεία της στην Αθήνα, η Γκιλφόιλ πρωταγωνίστησε σε αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση για τη Vogue Greece. Η επιλογή της για το τεύχος Νοεμβρίου την έβαλε από νωρίς στο επίκεντρο όχι μόνο της διπλωματικής αλλά και της lifestyle επικαιρότητας.

6. Στον ελληνικό τελικό της Eurovision



Η πρέσβειρα βρέθηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision, συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Φορώντας κόκκινο σύνολο, κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Η παρουσία της σε ένα τηλεοπτικό μουσικό σόου, με έντονο ψυχαγωγικό και pop χαρακτήρα, αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο της δημόσιας εικόνας της.

7. Η άφιξη στην Αθήνα με ιδιωτικό τζετ



Η άφιξή της στην Ελλάδα αποτέλεσε από μόνη της είδηση. Σύμφωνα με τους New York Times, έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Είναι ένα περιστατικό που μπορεί να συνδεθεί με το ευρύτερο θέμα της πολυτελούς δημόσιας εικόνας της, χωρίς όμως να υπονοηθεί ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση ήταν παράνομη ή παραβίασε κάποιον κανόνα.

8. Ο εορτασμός της 4ης Ιουλίου εν πλω



Στην κρουαζιέρα της στο Ιόνιο, σύμφωνα με το MEGA, δεν έλειψε και πάρτι για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Η εικόνα της πρέσβειρας να γιορτάζει την εθνική επέτειο των ΗΠΑ εν πλω, στο πλαίσιο μιας πολυτελούς θαλάσσιας εξόρμησης, προσφέρει μια ιδιαίτερη αντίθεση ανάμεσα στον επίσημο θεσμικό ρόλο και την ιδιωτική ζωή.

9. Το αστείο για τον «επόμενο σύζυγο» μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο



Κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η συζήτηση στράφηκε και στον προηγούμενο γάμο της στην Ελλάδα. Όταν εκείνη αναφέρθηκε στον «υπέροχο» μήνα του μέλιτος, ο Πρόεδρος έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον γάμο και η Γκιλφόιλ απάντησε: «Θα βρούμε έναν καινούργιο σύζυγο». Μια προσωπική, χαλαρή ανταλλαγή σε μια κατά τα άλλα θεσμική περίσταση.

10. Η παρουσία της στο MadWalk

Από τις διπλωματικές συναντήσεις και τις επίσημες δεξιώσεις, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε και στον κόσμο της μόδας, δίνοντας το «παρών» στο MadWalk στις 26 Νοεμβρίου 2025. Στο πλευρό της ήταν η Σίλια Κριθαριώτη και ο Γιώργος Ντάβλας, σε μια βραδιά όπου οι πασαρέλες, οι μουσικές εμφανίσεις και τα φλας των φωτογράφων είχαν τον πρώτο λόγο. Για την Αμερικανίδα πρέσβειρα, άλλωστε, οι κοσμικές εκδηλώσεις δεν άργησαν να γίνουν μέρος της ελληνικής της καθημερινότητας, προσθέτοντας ακόμη μία εμφάνιση με άρωμα showbiz στο προσωπικό της άλμπουμ από την Αθήνα.