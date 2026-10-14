SpaceX: Γιατί φωτίστηκε ο ουρανός στις ΗΠΑ πριν ξημερώσει – Το βίντεο που έγινε viral

Ένα εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από περιοχές των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης, με βίντεο να κυκλοφορούν στα social media. Πίσω από το θέαμα βρισκόταν μια εκτόξευση της SpaceX.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν όσοι κοιτούσαν τον ουρανό πριν από την ανατολή του ηλίου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν μια φωτεινή, απλωμένη νέφωση εμφανίστηκε πάνω από περιοχές των νοτιοανατολικών ΗΠΑ και της μεσοατλαντικής ακτής, προκαλώντας την έκπληξη όσων την παρατήρησαν.

Βίντεο από το φαινόμενο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που φώτιζε τον ουρανό. Η εξήγηση βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, από όπου είχε απογειωθεί ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX.

Η εκτόξευση που δημιούργησε το εντυπωσιακό φαινόμενο

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 6:33 το πρωί, τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής, στο πλαίσιο της αποστολής CRS-35, της 35ης εμπορικής αποστολής ανεφοδιασμού του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού για λογαριασμό της NASA. Ο Falcon 9 μετέφερε το μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος Cargo Dragon, το οποίο είχε φορτωθεί με περισσότερα από 6.300 λίβρες εφοδίων και εξοπλισμού, δηλαδή περίπου 2.860 κιλά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν επιστημονικά πειράματα και το τελευταίο ζεύγος αναδιπλούμενων ηλιακών συστοιχιών που προορίζονται για τον διαστημικό σταθμό.

Η συγκεκριμένη ώρα της εκτόξευσης συνέβαλε καθοριστικά στο οπτικό αποτέλεσμα. Παρότι στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής ακτής ο ήλιος δεν είχε ακόμη ανατείλει, ο πύραυλος και τα καυσαέρια του είχαν φτάσει σε τόσο μεγάλο ύψος, ώστε να φωτίζονται από τις ακτίνες του ήλιου. Έτσι, το φωτεινό ίχνος του πυραύλου έγινε ορατό από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας ένα σύννεφο που έμοιαζε να απλώνεται στον ουρανό σαν φωτεινή μέδουσα.

Γιατί το σύννεφο έμοιαζε με μέδουσα

Το φαινόμενο περιγράφεται συχνά ως «διαστημική μέδουσα» (space jellyfish), λόγω του σχήματος που παίρνουν τα αέρια και οι υδρατμοί καθώς διαστέλλονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την εξήγηση που δημοσίευσε η Washington Post, η εκτόξευση μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ορατή νέφωση όταν τα αέρια και η υγρασία που απελευθερώνονται από τον πύραυλο εισέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα.

Εκεί, λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, διαστέλλονται γρήγορα και απλώνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, σχηματίζοντας δομές που θυμίζουν τα πλοκάμια μιας μέδουσας. Η εμφάνιση του φωτεινού σχηματισμού εξαρτάται και από τη θέση του ήλιου. Όταν το έδαφος παραμένει στο σκοτάδι πριν από την ανατολή, τα αέρια σε μεγάλο ύψος μπορούν να δέχονται ήδη το ηλιακό φως και να γίνονται ορατά ως φωτεινές δομές στον ουρανό.

Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα βρισκόταν μια αποστολή με σημαντικό επιστημονικό φορτίο. Σύμφωνα με τη NASA, το Cargo Dragon μετέφερε, μεταξύ άλλων, εξοπλισμό για την παραγωγή τεχνητών αμφιβληστροειδών σε συνθήκες μικροβαρύτητας, καθώς και τρισδιάστατα μοντέλα καρδιακού ιστού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μεθόδων δοκιμής φαρμάκων. Στο φορτίο περιλαμβάνονταν επίσης υλικά για τη μελέτη του σχηματισμού νέων τύπων γυαλιού σε συνθήκες μικροβαρύτητας και εγκεφαλικά οργανοειδή, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διερευνήσουν πιθανούς στόχους για θεραπείες νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον.

Το διαστημικό σκάφος αναμενόταν να φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, έπειτα από περίπου 52 ώρες ταξιδιού. <Cite refs=Το φαινόμενο που αιφνιδίασε όσους κοίταξαν τον ουρανό υπενθύμισε ότι μια διαστημική εκτόξευση μπορεί να γίνει ορατή πολύ μακριά από το σημείο απογείωσης, όταν οι κατάλληλες συνθήκες φωτισμού μετατρέπουν τα καυσαέρια του πυραύλου σε ένα εντυπωσιακό φωτεινό σύννεφο.

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