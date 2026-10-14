Ζητείται επαγγελματίας που θα μυρίζει... νησιά: Αμοιβή 2.000€ και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς

Η Φινλανδία προσφέρει δωρεάν διαμονή και ικανοποιητική αμοιβή για μία εβδομάδα εργασίας σε όποιον αναλάβει ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο project.

Αν σκέφτεστε μια αλλαγή στη ζωή σας ή αναζητάτε έναν προορισμό με εντελώς διαφορετικό «αέρα», η Φινλανδία προσφέρει μία μοναδική εμπειρία - που είναι όντως μοναδική!

Ο οργανισμός τουρισμού του αρχιπελάγους Turku αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει στα παραδεισένια νησιά της χώρας, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για μόλις επτά ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου.

Ποια είναι, όμως, τα καθήκοντα της... ονειρικής εργασίας;

Η μόνη βασική προϋπόθεση είναι να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Η δουλειά, προφανώς, δεν περιορίζεται σε μια απλή περιγραφή, αλλά απαιτεί την καταγραφή και αξιολόγηση των αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια.

Παράλληλα, ο εκλεκτός θα είναι και υπεύθυνος για τη δημιουργία φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού για τα social media, με στόχο την προβολή των νησιών Turku ως τον προορισμό με τα πιο εκλεκτά αρώματα στον κόσμο.

Οι προϋποθέσεις για να επιλεγεί κανείς και η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μιλούν άπταιστα αγγλικά (και ιδανικά φινλανδικά), να νιώθουν άνετα μπροστά στην κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη.

Για να δηλώσει κανείς συμμετοχή πρέπει να δημοσιεύσει ένα σύντομο βίντεο στο Instagrma ή στο TikTok, όπου θα μυρίζει ένα αντικείμενο και θα περιγράφει το άρωμά του, επισημαίνοντας τον λογαριασμό @saaristo_finland και χρησιμοποιώντας το hashtag #SaaristoNoseJob.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου (ίσα που προλαβαίνετε), ενώ ο νικητής που θα ταξιδέψει στο αρχιπέλαγος των 40.000 νησιών θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

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