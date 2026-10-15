Χαμός στο κέντρο της Αθήνας από 150 οπαδούς της Μπόρατς: Επίθεση σε αστυνομικούς και 11 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας λίγες ώρες πριν από το Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με έναν αστυνομικό τραυματία και 11 συλλήψεις.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης (15/10) στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Περίπου 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της οδού Λιοσίων, κοντά στο ξενοδοχείο Novotel όπου διέμεναν, με την κατάσταση να ξεφεύγει όταν αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς τους οπαδούς που βρίσκονται στην Ελλάδα ενόψει του αγώνα.

Η επίθεση στη Λιοσίων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ομάδα περίπου 150 ατόμων κινήθηκε πεζή στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κατοχή τους, όπως αναφέρεται, υπήρχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επίθεσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την άφιξή τους, δέχθηκαν επίθεση με ρίψεις αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση και να χρειαστεί επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κινήσεις τακτικής και έκαναν χρήση των προβλεπόμενων μέσων, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων και να συλλάβουν 11 άτομα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 12 προσαγωγές στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό.

Οι ζημιές και τα ευρήματα

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε υπηρεσιακό εξοπλισμό της Αστυνομίας, καθώς και στους υαλοπίνακες και στα τραπεζοκαθίσματα του ξενοδοχείου στην περιοχή.

Κατά την έρευνα στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις σιδερόβεργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Τα ευρήματα πρόκειται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Τη δικογραφία σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχημάτισαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη

Με αφορμή τα επεισόδια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους οπαδούς της Μπόρατς που βρίσκονται στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «αν ήρθαν εδώ για να κάνουν επεισόδια, ήρθαν σε λάθος χώρα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί ενόψει της αναμέτρησης, τονίζοντας: «έχω πει στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να δώσει εντολή όσοι δεν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν με ειρήνη τον αγώνα, να τους διώξουμε».

Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το γήπεδο, καθώς οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει του αγώνα, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων και την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ