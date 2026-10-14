Bρετανός είχε 5 δουλειές ταυτόχρονα και φέρεται να έβγαλε 400.000 ευρώ: Έβαψε το πρόσωπό του αλά Ελένη Βλαχάκη για να φανεί άρρωστος

Ο δημόσιος υπάλληλος Κασίμ Τσόντρι κατηγορείται ότι απέκρυπτε τις παράλληλες δουλειές του από τους εργοδότες του.

Πέντε δουλειές πλήρους απασχόλησης φέρεται να είχε ταυτόχρονα ένας 55χρονος δημόσιος υπάλληλος στη Βρετανία, ο οποίος κατηγορείται ότι εξασφάλισε σχεδόν 350.000 λίρες από οκτώ διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε διάστημα περίπου τριάμισι ετών.

Ο Κασίμ Τσόντρι, από το Γουάιττσαπελ στο ανατολικό Λονδίνο, βρίσκεται αντιμέτωπος με εννέα κατηγορίες απάτης, τις οποίες αρνείται. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, φέρεται να απέκρυπτε ότι εργαζόταν ταυτόχρονα σε πολλούς δημόσιους φορείς, εισπράττοντας μισθούς από περισσότερες από μία θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η υπόθεση εξετάζεται στο Crown Court του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, με την εισαγγελία να υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος παραπλανούσε τους εργοδότες του σχετικά με την επαγγελματική του κατάσταση.

Οι πέντε δουλειές και οι 183 ώρες την εβδομάδα

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Λούσι Όργκαν, μέχρι τον Μάιο του 2023 ο Τσόντρι φέρεται να είχε πέντε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με συνολικό συμβατικό ωράριο 183 ωρών την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ωράριο που ξεπερνά τις 168 ώρες μιας ολόκληρης εβδομάδας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κυριολεκτική εκτέλεσή του χωρίς επικάλυψη των ωρών εργασίας. Ο 55χρονος ξεκίνησε να εργάζεται στο δημοτικό συμβούλιο του Τάουερ Χάμλετς τον Φεβρουάριο του 2020 και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Βρετανίας (Defra) τον Απρίλιο του 2021.

Το 2022 εργάστηκε επίσης για τέσσερις μήνες στο NHS Trust του Ανατολικού Λονδίνου, μέρος του βρετανικού συστήματος υγείας. Μετά την αποχώρησή του από το δημοτικό συμβούλιο, φέρεται να ανέλαβε επιπλέον θέσεις στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA), στο υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου, στην Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων και στο υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Τσόντρι απέκρυπτε από τους εργοδότες του ότι είχε παράλληλες θέσεις εργασίας, ενώ φέρεται να έδωσε και ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του ιστορικό.

Το λευκό μακιγιάζ αλά Ελένη Βλαχάκη

Ένα από τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν στη δίκη αφορά βιντεοκλήση τον Μάιο του 2023, όταν η προϊσταμένη του στην UKHSA, Αλίσα Άνταμς, θέλησε να συζητήσει μαζί του για την πρόσφατη απουσία του λόγω ασθένειας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η εισαγγελία, ο Τσόντρι είχε ενημερώσει τους εργοδότες του ότι έπρεπε να εργάζεται από το σπίτι, καθώς φρόντιζε την άρρωστη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, φέρεται να εμφανίστηκε να βήχει και να φυσά τη μύτη του. Η Άνταμς παρατήρησε, ωστόσο, ότι το πρόσωπό του έμοιαζε πολύ πιο λευκό από τον λαιμό του.

Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε χρησιμοποιήσει λευκό μακιγιάζ για να δώσει την εντύπωση ότι ήταν άρρωστος. «Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αμφιβολία ότι ο κατηγορούμενος είχε βάλει μακιγιάζ στο πρόσωπό του για αυτήν τη συνάντηση στο Teams, προκειμένου να προσπαθήσει να πείσει την προϊσταμένη του ότι ήταν άρρωστος», ανέφερε η Όργκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε το περιστατικό ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο, κατά την άποψη της κατηγορούσας αρχής, ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να παραπλανήσει τους εργοδότες του.

Σχεδόν 400.000 ευρώ από οκτώ εργοδότες

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Τσόντρι κέρδισε σχεδόν 350.000 λίρες από οκτώ εργοδότες την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Όργκαν ανέφερε ακόμη ότι, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, καταγράφηκαν πιστώσεις άνω των 300.000 λιρών στους τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς του, ενώ οι χρεώσεις και οι αναλήψεις ανήλθαν σχεδόν στις 250.000 λίρες.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι οι θέσεις εργασίας αποκτήθηκαν μέσω ψευδών παραστάσεων και ότι ο κατηγορούμενος εξασφάλισε οικονομικό όφελος αποκρύπτοντας την ταυτόχρονη απασχόλησή του από τους εργοδότες του. Ο Τσόντρι αρνείται και τις εννέα κατηγορίες απάτης. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία και οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας δεν πρέπει να θεωρούνται αποδεδειγμένη ενοχή.

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