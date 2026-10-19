Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι

Η περιοχή βρίσκεται σε βάθη που φτάνουν τα 6.000 μέτρα και καλύπτεται από εκατομμύρια πετρώματα μεγέθους πατάτας, τα οποία περιέχουν μαγγάνιο, νικέλιο και κοβάλτιο.

Επιστήμονες εντόπισαν σχεδόν 12.000 ιούς σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστή ως Ζώνη Clarion-Clipperton, μια τεράστια έκταση του ωκεάνιου πυθμένα ανάμεσα στη Χαβάη και το Μεξικό.

Η περιοχή βρίσκεται σε βάθη που φτάνουν τα 6.000 μέτρα και καλύπτεται από εκατομμύρια πετρώματα μεγέθους πατάτας, τα οποία περιέχουν μαγγάνιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Τα συγκεκριμένα μέταλλα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

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