Τι συμβαίνει στη Γαλλία; Το μαθητικό έναυσμα για αλλαγή αμαυρώνεται από λεηλασίες

Βυθισμένη στο χάος είναι η Γαλλία, με τον Μακρόν να είναι αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της προεδρίας του.

Η Γαλλία συγκλονίζεται από τις μεγαλύτερες ταραχές των τελευταίων ετών, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πήραν άγρια τροπή με λεηλασίες και εξεγέρσεις στους δρόμους, δίνοντας την αίσθηση μίας δύσκολα διαχειρήσιμης κρίσης από τον Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη, ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την παραίτησή του, ωστόσο αυτή δεν έγινε δεκτή.

Η Δευτέρα (19/10) έχει ξημερώσει με το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις να εμφανίζουν εικόνα καταστροφής, μετά τις εκτεταμένες ταραχές το Σαββατοκύριακο: κατεστραμμένα οχήματα, διαλυμένες βιτρίνες και χάος.

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