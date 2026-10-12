Οι Αμερικανοί πεζοναύτες επιστρατεύουν την AI: Πώς θα προβλέπουν βλάβες σε F-35 και ελικόπτερα

Πώς η AI μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τεχνικά προβλήματα, να βελτιώνει τη συντήρηση και να περιορίζει τον χρόνο ακινητοποίησης πολεμικών αεροσκαφών.

Οι Αμερικανοί πεζοναύτες στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συντηρούν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερά τους, επιχειρώντας να εντοπίζουν πιθανά μηχανικά προβλήματα πριν προκαλέσουν βλάβες. Στόχος είναι να περιοριστούν οι χρόνοι ακινητοποίησης, να προγραμματίζονται εγκαίρως οι επισκευές και να υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά όταν προκύπτει ανάγκη.

Το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ προωθεί την ανάπτυξη εργαλείων προγνωστικής συντήρησης σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία SteerBridge Strategies, η οποία επιλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2026 για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς οι τελικοί όροι, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής δεν έχουν ανακοινωθεί.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προβλέπει τις βλάβες

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στη μηχανική μάθηση και στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη λειτουργία και τη συντήρηση των αεροσκαφών. Οι αλγόριθμοι θα αναζητούν μοτίβα σε προηγούμενες βλάβες και στη συμπεριφορά των εξαρτημάτων, ώστε να εντοπίζουν ενδείξεις πιθανής αστοχίας πριν αυτή εκδηλωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τεχνικοί θα μπορούν να προγραμματίζουν στοχευμένες επιθεωρήσεις και παρεμβάσεις, αντί να περιμένουν να εμφανιστεί ένα πρόβλημα ή να βασίζονται αποκλειστικά σε προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης.

Πρόβλεψη ανταλλακτικών και λιγότερα ακινητοποιημένα αεροσκάφη

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στον εντοπισμό μηχανικών προβλημάτων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προβλέπει και ποια εξαρτήματα θα χρειαστούν αντικατάσταση, δίνοντας στις υπηρεσίες εφοδιασμού τον χρόνο να οργανώσουν τα αποθέματα και να μεταφέρουν τα απαραίτητα υλικά εκεί όπου χρειάζονται.

Η έλλειψη ενός ανταλλακτικού μπορεί να κρατήσει ένα αεροσκάφος εκτός υπηρεσίας για ημέρες, ακόμη και όταν η βλάβη έχει εντοπιστεί εγκαίρως. Η καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών θα μπορούσε επομένως να μειώσει τις καθυστερήσεις και να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα του στόλου.

Τα F-35 και KC-130J στο επίκεντρο των δοκιμών

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεδομένα από τα μαχητικά F-35 Lightning II και τα μεταγωγικά KC-130J έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί δοκιμή αξιολόγησης της συντήρησης σε εγκατάσταση των Αμερικανών πεζοναυτών στην Αριζόνα.

Τον Απρίλιο του 2026, ο αντιστράτηγος William Swan είχε αναφερθεί σε ποσοστό ακρίβειας σχεδόν 90% ως σημείο αναφοράς για την επιχειρησιακή χρησιμότητα τέτοιων εργαλείων. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη επίδοση του συγκεκριμένου συστήματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους τεχνικούς και τους επιθεωρητές. Θα λειτουργεί ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεών τους, καθώς οι λανθασμένες προβλέψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιττές αντικαταστάσεις και πρόσθετο κόστος.

Το μεγάλο στοίχημα για τους Αμερικανούς πεζοναύτες είναι να αξιοποιήσουν τα δεδομένα για να περνούν από την αντιμετώπιση των βλαβών στην έγκαιρη πρόληψή τους, διατηρώντας περισσότερα αεροσκάφη διαθέσιμα για επιχειρησιακή χρήση.

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