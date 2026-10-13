Σικάγο: Στα 17 του έτρεξε μαραθώνιο σε λιγότερο από έναν χρόνο αφότου είχε μείνει προσωρινά παράλυτος

Ο Wyatt Anderson τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη παίζοντας μπάσκετ και φοβήθηκε ότι δεν θα περπατήσει ξανά.

Μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία μετατράπηκε σε προσωπικό στόχο για τον 17χρονο Wyatt Anderson από το Κεντάκι των ΗΠΑ. Λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ένας σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη τον άφησε προσωρινά παράλυτο από τον λαιμό και κάτω, κατάφερε να τερματίσει στον Μαραθώνιο του Σικάγο, έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του.

Ο νεαρός διένυσε τη διαδρομή του Bank of America Chicago Marathon σε 3 ώρες, 56 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, εκπληρώνοντας έναν στόχο που έθεσε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, όταν ακόμη δεν γνώριζε αν θα μπορούσε να περπατήσει ξανά.

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Anderson έπαιζε μπάσκετ με φίλους του. Στην προσπάθειά του να πάρει ένα ριμπάουντ, σκόνταψε στα πόδια του και έπεσε με το κεφάλι πάνω σε έναν τοίχο. Η σύγκρουση προκάλεσε κάταγμα στη σπονδυλική του στήλη και ο ίδιος έχασε προσωρινά την ικανότητα να κινεί τα άκρα του. «Έχασα για λίγο τις αισθήσεις μου και δεν μπορούσα να κινήσω κανένα άκρο του σώματός μου», περιέγραψε στο ABC News, ανακαλώντας τις στιγμές μετά το ατύχημα.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια ξεκίνησε μια πολύμηνη περίοδο αποκατάστασης, προσπαθώντας να μάθει ξανά να περπατά. «Κάθε μέρα το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα ξαναπερπατήσω; Θα μπορώ να κάνω όσα έκανα δύο εβδομάδες πριν ή ακόμη και μία ημέρα πριν;» ανέφερε για την αβεβαιότητα που ένιωθε κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Καθώς ακολουθούσε το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ένας από τους θεραπευτές του τού μίλησε για έναν άνδρα που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει 50 μαραθωνίους σε 50 διαφορετικές πολιτείες μέσα σε έναν χρόνο, χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο. Η ιστορία αυτή ενέπνευσε τον Anderson να θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να καταφέρει να περπατήσει ή να τρέξει έναν μαραθώνιο μέσα σε έναν χρόνο από τον τραυματισμό του. «Αυτό μου φάνηκε απίστευτο και μου έδωσε κίνητρο», είπε χαρακτηριστικά.

Καθώς ανακτούσε σταδιακά την κινητικότητά του μέσα από τις εβδομάδες φυσικοθεραπείας, ο νεαρός άρχισε να πλησιάζει όλο και περισσότερο τον στόχο του. Παρά τις στιγμές κατά τις οποίες ένιωθε ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν, προσπάθησε να προχωρά βήμα βήμα και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία.

Από τον ημιμαραθώνιο στον τερματισμό στο Σικάγο

Τον Απρίλιο του 2026, ο Anderson συμμετείχε στον ημιμαραθώνιο του Kentucky Derby Festival, καλύπτοντας απόσταση 13,1 μιλίων, δηλαδή περίπου 21,1 χιλιομέτρων. Η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τον τελικό του στόχο, την ολοκλήρωση του Μαραθωνίου του Σικάγο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στάθηκε στη γραμμή εκκίνησης μαζί με τον αδελφό του, Jack Anderson. Οι δυο τους ολοκλήρωσαν μαζί τον αγώνα, με τον Wyatt να τερματίζει σε 3:56:28. Ο ίδιος ήθελε η προσπάθειά του να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή αναγκάζονται να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους.

«Ελπίζω η ιστορία μου να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να θέσουν έναν φιλόδοξο στόχο και να πιστέψουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε στο ABC News. «Μπορείς να κάνεις τα πάντα αν το βάλεις πραγματικά στο μυαλό σου. Το λέω ως κάποιος που κάποτε δεν μπορούσε να περπατήσει και τώρα τρέχει».

Έτρεξαν για την έρευνα στις κακώσεις του νωτιαίου μυελού

Πέρα από τον προσωπικό τους στόχο, τα δύο αδέλφια συμμετείχαν στον μαραθώνιο για να συγκεντρώσουν χρήματα για το Christopher and Dana Reeve Foundation. Το ίδρυμα υποστηρίζει την έρευνα, την ενημέρωση και την παροχή πόρων σε ανθρώπους που ζουν με κακώσεις του νωτιαίου μυελού και παράλυση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το ABC News, η προσπάθεια των δύο αδελφών συγκέντρωσε περισσότερα από 24.000 δολάρια. Για τον Wyatt Anderson, ο τερματισμός στο Σικάγο ήταν κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση ενός αγώνα 42,195 χιλιομέτρων. Ήταν η εκπλήρωση ενός στόχου που έμοιαζε μακρινός όταν, μετά το ατύχημα, αναρωτιόταν αν θα κατάφερνε να περπατήσει ξανά.

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