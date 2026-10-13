Έφτιαξε σπίτι με 20.000 κουτάκια αλουμινίου και μεταχειρισμένα ελαστικά στο Κάνσας για να μειώσει τα έξοδα της σύνταξής της

Έπειτα από 46 χρόνια στον χώρο του θεάτρου, η Τζούλι Γουόκερ επένδυσε τις οικονομίες της σε ένα σπίτι στο Κάνσας, με ανακυκλωμένα υλικά, ηλιακή ενέργεια και σύστημα συλλογής νερού.

Η Τζούλι Γουόκερ αποφάσισε, μετά από 46 χρόνια εργασίας στον χώρο του θεάτρου, να επενδύσει τις οικονομίες της στην κατασκευή μιας κατοικίας που θα αξιοποιεί φυσικούς πόρους και ανακυκλωμένα υλικά. Το σπίτι της στο Κάνσας των ΗΠΑ ξεχωρίζει για τα 20.000 κουτάκια αλουμινίου και τα χρησιμοποιημένα ελαστικά που ενσωματώνονται σε διάφορα σημεία της κατασκευής.

Στόχος της είναι να περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κλιματισμό, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο όπου θα μπορεί να ζει για πολλά χρόνια. «Έχω κάθε πρόθεση να ζήσω σε αυτό το κτίριο μέχρι τα 110 μου χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα 20.000 κουτάκια αλουμινίου και τα παλιά ελαστικά

Η ιδέα για την κατασκευή γεννήθηκε από το ενδιαφέρον της Γουόκερ για τα λεγόμενα Earthships, έναν τύπο αρχιτεκτονικής που συνδυάζει ανακυκλωμένα υλικά με λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Για να υλοποιήσει το σχέδιό της, επικοινώνησε απευθείας με την ομάδα της Earthship Biotecture και συμμετείχε προσωπικά στις εργασίες μαζί με το συνεργείο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κατοικίας είναι τα 20.000 κουτάκια αλουμινίου που συγκεντρώθηκαν από το Arrowhead Stadium, το γήπεδο των Kansas City Chiefs, της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου. Αντί να καταλήξουν στα απορρίμματα, αξιοποιούνται σε διάφορα σημεία του σπιτιού, χωρίς να αντικαθιστούν τα βασικά δομικά στοιχεία που σηκώνουν τα φορτία της κατασκευής. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα χρησιμοποιημένα ελαστικά. Γεμίζονται και συμπιέζονται με διάφορα υλικά, σχηματίζοντας τοίχους με μεγάλη θερμική μάζα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα και να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Τα χαρακτηριστικά του σπιτιού της Τζούλι Γουόκερ

Η κατοικία θα διαθέτει τέσσερις θόλους από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι θα είναι εν μέρει ενσωματωμένοι στο έδαφος. Στο εσωτερικό τους θα βρίσκονται οι βασικοί χώροι του σπιτιού. Η συγκεκριμένη κατασκευαστική επιλογή αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της προστασίας απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στην περιοχή. Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν εγγυάται ότι το σπίτι θα αντέξει οποιονδήποτε ανεμοστρόβιλο. Η αντοχή του εξαρτάται από παράγοντες όπως η ένταση του φαινομένου, η θεμελίωση και η προστασία που παρέχουν οι πόρτες και τα παράθυρα.

Η προσπάθεια της Γουόκερ να περιορίσει την εξάρτησή της από τις συμβατικές παροχές ενέργειας και νερού βασίζεται σε μια σειρά από συστήματα που αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Η κατοικία θα διαθέτει ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και νερού από το λιώσιμο του χιονιού. Το νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 18.900 λίτρων. Παράλληλα, μέρος των λεγόμενων γκρίζων υδάτων, δηλαδή των νερών που προέρχονται από ντους και νιπτήρες, θα επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα φυτών και άλλες οικιακές χρήσεις. Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, η ιδιοκτήτρια θα εξακολουθήσει να έχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Εκτιμά ότι θα πληρώνει περίπου 35 δολάρια τον μήνα για το νερό. Για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης υπόγειους αεραγωγούς, οι οποίοι αξιοποιούν τη θερμοκρασία του εδάφους για να συμβάλλουν στη φυσική θέρμανση και ψύξη της κατοικίας.

Το όνειρο για έναν προσωπικό τροπικό κήπο

Η Γουόκερ δεν σχεδιάζει μόνο μια κατοικία με χαμηλότερες ανάγκες σε ενέργεια και νερό. Θέλει να δημιουργήσει γύρω της έναν χώρο γεμάτο φυτά και δέντρα, που θα της επιτρέπει να καλλιεργεί μέρος της τροφής της. Ονειρεύεται να ζει μέσα στη δική της «ζούγκλα», με μπανανιές, συκιές και αβοκάντο. Στην ιδιοκτησία της δημιουργεί επίσης λαχανόκηπο, ενώ καλλιεργεί μεγαλύτερες εκτάσεις με φυτά.

Η προσπάθεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιδίωξη να μειώσει τα σταθερά έξοδα της συνταξιοδότησής της, περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κλιματισμό. Το συνολικό κόστος της κατασκευής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το έργο εξακολουθεί να απαιτεί υλικά, όπως σκυρόδεμα και χάλυβα, αλλά και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Για την Τζούλι, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανακύκλωση χιλιάδων υλικών ή η εξοικονόμηση χρημάτων. Είναι να δημιουργήσει ένα σπίτι προσαρμοσμένο στον τρόπο ζωής που ονειρεύεται για τα επόμενα χρόνια.

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