Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα: Όλες οι μειώσεις στις τιμές και η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μειώσεις έως και 40 λεπτά στα καύσιμα, καθώς και οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο.

Σε μια σειρά από έκτακτα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών προχωράει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα διυλιστήρια (Helleniq Energy και Motor Oil), με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Οι νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν άμεσες μειώσεις στις τιμές πώλησης των καυσίμων στην αντλία, αλλά και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην αντλία

Από την Πέμπτη (15/10) τίθενται σε ισχύ οι συνδυασμένες εκπτώσεις κράτους και διυλιστηρίων, οι οποίες εφαρμόζονται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικότερα:

Πετρέλαιο θέρμανσης : Η αρχική μέση τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στα 1,95 ευρώ το λίτρο . Με τη συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 υρώ το λίτρο

: Η αρχική μέση τιμή εκκίνησης υπολογίζεται στα . Με τη συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία υποχωρεί στα Diesel κίνησης : Η συνολική μείωση ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο

: Η συνολική μείωση ανέρχεται στα Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: Από το Σάββατο (17/10) ενεργοποιείται κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, ενώ καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφάρμοζαν τα διυλιστήρια

Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης: Στο 1,35 ευρώ το πραγματικό κόστος για τους δικαιούχους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ελάφρυνση για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, καθώς γι' αυτά το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 1,35 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ):

Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα

Ένα νοικοκυριό που πέρυσι λάμβανε 500 ευρώ, φέτος θα λάβει 650 ευρώ, ενώ νοικοκυριό με περσινό εισόδημα 800 ευρώ, θα ενισχυθεί με 1.040 ευρώ

Υπολογίζεται πως το μέτρο αφορά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά συνολικά, εκ των οποίων τα 750.000 χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων και των πληρωμών

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή του επιδόματος, η οποία θα είναι επίσης αυξημένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το δημοσιονομικό κόστος των άμεσων επιδοτήσεων στην αντλία για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με επιπλέον 52 εκατομμύρια ευρώ (συνολικός προϋπολογισμός: 225 εκατ. ευρώ).

Συνολικά τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης για τη φετινή χρονιά θα φτάσουν τα 862 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ