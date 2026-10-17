Σέρρες: Ναρκωτικά και εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα σε ποιμνιοστάσιο– Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
Ναρκωτικά και πλήθος αρχαιολογικών αντικειμένων εντοπίστηκαν σε ποιμνιοστάσιο σε περιοχή των Σερρών, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του.
Ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.
Τα ευρήματα από την έρευνα στο ποιμνιοστάσιο
Αρχικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του άνδρα δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 9,8 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, κατά την έρευνα στο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες και εκριζώθηκαν.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 86 γραμμαρίων, φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 690 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
- 214 χάλκινα νομίσματα.
- 42 χάλκινες αιχμές βελών.
- 28 μολύβδινοι πεσσοί σφενδόνης.
- 21 χάλκινα βραχιόλια και ένα τμήμα χάλκινου βραχιολιού.
- 19 λυχνάρια.
- 17 ειδώλια και τμήματα ειδωλίων.
- 16 χάλκινα δαχτυλίδια.
- 11 χάλκινα περίαπτα.
- 10 πήλινα μυροδοχεία.
- 8 πήλινα αγγεία, μεταξύ των οποίων κύπελλο, σκύφοι και αμφορίσκος.
- 26 ακόμη αντικείμενα.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αρχαιολόγου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα συγκεκριμένα ευρήματα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά.
Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν 90 νομίσματα, 74 μεταλλικά αντικείμενα, 10 ασημένια νομίσματα, οκτώ θραύσματα σκωρίας χαλκού και έξι θραύσματα σκωρίας αργύρου, τα οποία πρόκειται να αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση.
Κάνναβη και σε κατοικία που χρησιμοποιούσε
Η έρευνα επεκτάθηκε και σε κατοικία που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 489,8 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο άνδρας οδηγήθηκε, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή.
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