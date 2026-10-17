Τι ισχύει τελικά με τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά – Οι επιθέσεις, οι τραυματίες και η δικαστική διαμάχη

Πώς έγινε η επίθεση σε τρεις ανθρώπους από τα δύο σκυλιά, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την οικογένεια Τσιτσιπά. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών και μία εκ των τραυματιών μιλούν στο Reader.

Μέσα σε σχεδόν μία ώρα το πρωί της 17ης Σεμπεμβρίου τραυματίζονται σοβαρά τρεις άνθρωποι από την επίθεση δύο σκύλων στη Βάρη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα σκυλια ξεφεύγουν της επίβλεψης κάποιου, καθώς στο παρελθόν είχαν τραυματίσει και έναν 13χρονο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο των θυμάτων, κα. Έλενα Φλώρου, τα δύο σκυλιά συνδέονται με την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς το ένα εμφανίζεται καταχωρημένο στο όνομα της μητέρας του και το δεύτερο στο όνομα μιας γυναίκας που, σύμφωνα με την ίδια, συνδέεται με την οικογένεια..

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr