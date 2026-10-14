Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα

Αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας υποστηρίζει πως παρήγαγε 71,9 εκατομμύρια λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας υποστηρίζει ότι πέτυχε την παραγωγή περίπου 71,9 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε μόλις τρεις ώρες κάνοντας χρήση drones.

Το πείραμα διεξήχθη από την εταιρεία Rainmaker στην χερσόνησο Kenai της Αλάσκας, προκαλώντας ωστόσο θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επιχείρηση κατόπιν εορτής.

Πώς προκάλεσαν την τεχνητή βροχή με drones

Η διαδικασία βασίστηκε στη μέθοδο της σποράς των νεφών, με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που απελευθέρωσαν ιωδιούχο άργυρο μέσα στα σύννεφα. Η συγκεκριμένη ουσία ευνοεί τον σχηματισμό κρυστάλλων πάγου υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι οποίοι στη συνέχεια πέφτουν στο έδαφος ως βροχή ή χιόνι.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα drones πραγματοποίησαν πολλαπλές πτήσεις διασποράς, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία ανέλυσε τα μετεωρολογικά δεδομένα για να υπολογίσει την επιπλέον ποσότητα βροχόπτωσης που παρήχθη.

Οργή από τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές

Η πλήρης απουσία προηγούμενης ενημέρωσης αποτελεί τον κύριο λόγο της κατακραυγής. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής Homer ανακάλυψαν το πείραμα αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των τοπικών αρχών, οι οποίες ζητούν πλέον διαφάνεια και αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Από την πλευρά της, η Rainmaker διευκρίνισε πως τα 71,9 εκατομμύρια λίτρα νερού δεν έπεσαν σε ένα μόνο σημείο, αλλά διανεμήθηκαν σε μια ευρεία έκταση, χρησιμοποιώντας ραντάρ για να διαχωρίσει τη δική της παρέμβαση από τη φυσική βροχόπτωση που προϋπήρχε.

Το αιώνιο debate για τη σπορά των νεφών

Η τεχνική της σποράς των νεφών χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, όχι για τη δημιουργία νερού από το μηδέν, αλλά για την ενίσχυση των υπαρχόντων νεφών ώστε να αποδώσουν περισσότερη βροχή.

Αν και η Rainmaker υποστηρίζει ότι η δοκιμή έγινε σε απόλυτη συμμόρφωση με την πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια, τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους στις τεχνητές επεμβάσεις στο κλίμα.

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