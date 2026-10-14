Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Οι 5 περιοχές που θα πλήξουν οι ισχυρές καταιγίδες

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις εξέδωσε η ΕΜΥ, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες, Ρόδο και Αττική. Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές έως αργά τη νύχτα.

Η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη σε αρκετά σημεία, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει στην Εύβοια, μήνυμα του 112 να καλεί κατοίκους της Μακρυκάπας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και δρόμους να πλημμυρίζουν στη Ρόδο. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ στη Σκιάθο έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Οι περιοχές στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, έως το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

Στην Κρήτη, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, με τις καταιγίδες να επιμένουν έως αργά τη νύχτα. Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που κατά τόπους φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η ΕΜΥ υποβάθμισε την αρχική κόκκινη προειδοποίηση σε πορτοκαλί, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν αναιρεί τον κίνδυνο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις τοπικές πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους.

112 για εκκένωση στην Εύβοια

Στην Εύβοια, η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα. Λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στη Μακρυκάπα, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά εξαιτίας της υπερχείλισης.

Νωρίτερα, προειδοποιητικό μήνυμα είχε σταλεί και στην περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Τα προβλήματα από τη βροχόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους είχαν κινητοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά έως τις 6 το πρωί, το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί συνολικά 58 κλήσεις σε Αττική και Εύβοια.

Στην Αττική καταγράφηκαν 38 κλήσεις, πραγματοποιήθηκαν εννέα αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια, οι κλήσεις ανήλθαν σε 20, ενώ έγιναν 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Πλημμύρες και στη Ρόδο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη Ρόδο, όπου μήνυμα του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Λίγο πριν από το μεσημέρι, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονταν σχεδόν σε ολόκληρο το νησί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή. Οι αναφορές εστιάζουν σε πλημμυρισμένους δρόμους και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του δρόμου από τον Αρχάγγελο προς τη Μαλώνα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν δρομολόγια λεωφορείων στο Φαληράκι, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν τις μετακινήσεις.

Ζημιές στη Σκιάθο

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Σκιάθο, όπου τα έντονα φαινόμενα των τελευταίων 24ώρων προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ ο δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, συνεχίζονταν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Καταγράφηκαν επίσης πτώσεις δέντρων, ενώ δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ζημιές έχουν υποστεί περίπου 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 κατοικίες. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια και την προώθηση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Προσάραξη ιστιοφόρου στην Αλόννησο

Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και στη θάλασσα. Στη νήσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλοννήσου, ιστιοφόρο σκάφος με ελληνική σημαία προσάραξε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αλοννήσου. Στην περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ.

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν σημαντικές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε για την Τετάρτη, το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου παρέμενε σε ισχύ έως τις 15:00, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν αναχωρήσουν.

Στον Αργοσαρωνικό εκτελούνταν μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, είχε διακοπεί η σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας – Καματερό Πειραιά.

Προβλήματα σημειώνονταν επίσης στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου – Καβάλας, Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων και Αρκίτσας – Αιδηψού. Από τη Ραφήνα είχαν πραγματοποιηθεί τα πρωινά δρομολόγια, με τις επόμενες αναχωρήσεις να εξαρτώνται από την επανεκτίμηση των καιρικών συνθηκών.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code είχαν τεθεί περιοχές και περιφέρειες που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος.

Οι πολίτες στις περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δρομολόγια των πλοίων πριν ξεκινήσουν.

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