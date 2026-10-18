Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

Κρύβει εκπλήξεις ο προτελευταίος μήνας της χρονιάς.

Αλλαγές στο καιρικό σκηνικό της Ελλάδας στις αρχές Νοεμβρίου δείχνουν οι μακροπρόθεσμοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά και σε αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχοπτώσεις σε περιοχές της χώρας.

Τα προγνωστικά δεδομένα αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: από τη μία πλευρά, η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή και, από την άλλη, ο υετός παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις σε τμήματα της Ελλάδας, στοιχείο που υποδηλώνει μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση με τον μέσο όρο.

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