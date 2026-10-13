Ναύτης εργάζεται εξάμηνο και βγάζει περισσότερα από 90.000 δολάρια το χρόνο: «Με απέβαλαν από το πανεπιστήμιο και ήμουν παραβάτης»

Πρώην καταδικασθείς που στράφηκε στο Εμπορικό Ναυτικό αποκαλύπτει πώς βγάζει πάνω από 90.000 δολάρια ετησίως, εργαζόμενος μόλις έξι μήνες τον χρόνο.

Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και την ευκαιρία να βγάλει μια μικρή περιουσία βρήκε στο Εμπορικό Ναυτικό ο δημοφιλής Youtuber «Sailor Dean».

Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του, εξηγώντας πως δεν απαιτείται προηγούμενη εξειδίκευση για να ξεκινήσει κανείς ως ναύτης, γεγονός που καθιστά το επάγγελμα μια μοναδική ευκαιρία.

Από την αποβολή στα 446 δολάρια την ημέρα

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι του, η διαδρομή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα πριν μπει στα καράβια: «Με απέβαλαν από το πανεπιστήμιο και ήμουν εγκληματίας. Το ξεπέρασα όμως αυτό και τώρα βγάζω πολλά χρήματα», σχολίασε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για τις συνθήκες εργασίας και τις συλλογικές συμβάσεις που διαπραγματεύονται τα συνδικάτα.

Ο Dean προχώρησε σε πλήρη αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών του απολαβών. Το ημερομίσθιό του ανέρχεται στα 446 δολάρια για 12ωρη βάρδια, ενώ λαμβάνει επιπλέον 68 δολάρια ημερησίως για τις άδειες: «Θα με πληρώσουν 446 δολάρια την ημέρα είτε είμαι στο σκάφος είτε όχι. Αν όμως βρίσκομαι στο σκάφος σε ημέρα αργίας, θα με πληρώσουν διπλά», εξήγησε.

Κάνοντας τους τελικούς υπολογισμούς, ο ναυτικός σημείωσε πως εργάζεται συνολικά μόνο έξι μήνες τον χρόνο. Ο βασικός του μισθός ανέρχεται σε 12.488 δολάρια τον μήνα, που για το εξάμηνο μεταφράζεται σε 74.928 δολάρια. Μαζί με τις αμοιβές των αδειών, το συνολικό ετήσιο ποσό φτάνει τα 90.812 δολάρια.

Όπως μάλιστα υπογράμμισε, τα έσοδά του μπορούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, καθώς παραμένει σε εισαγωγική βαθμίδα και έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε τρίτο πλοίαρχο.

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