Το μυστικό ταξίδι στη Σ. Αραβία, το σαββατιάτικο ποστ Τσίπρα και ο Δούκας που τα άκουσε για το Halloween

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει το «μυστικό» ταξίδι του πρωθυπουργού στη Σ. Αραβία καθώς και την σαββατιάτικη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδίαζε να πάει στη Σαουδική Αραβία ήταν δεδομένο εδώ και μέρες και μάλιστα η στήλη έχει αναφερθεί σχετικά. Όμως, με δεδομένο ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη εδώ και καιρό Σύνοδος των χωρών της Ε.Ε. με αυτές του Κόλπου λόγω των δυσμενών συνθηκών ασφαλείας ήταν ένα θέμα που προβλημάτισε την Αθήνα.

Εντούτοις, ο κ. Μητσοτάκης πήγε κανονικά με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, απλά το Μαξίμου προσπάθησε να φρενάρει τις διαρροές και να προστατεύσει την πτήση, καθώς οι Χούθι δεν αστειεύονται. Βέβαια, προς το μεσημέρι η πληροφορία έσπασε, καθώς είχε γραφτεί και σε σαββατιάτικη εφημερίδα ότι το ταξίδι επίκειται.

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