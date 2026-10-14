Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε όλα τα λιμάνια της Αττικής: Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκονται οι θαλάσσιες συγκοινωνίες της χώρας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην έκδοση απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου τουλάχιστον έως τις 15:00 το μεσημέρι, οπότε και θα αξιολογηθούν εκ νέου τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια και ποιες εξαιρέσεις ισχύουν

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις πλοίων, με εξαίρεση το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Delos», το οποίο αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί για Πάρο, Νάξο, Ίο και Θήρα.

Στο λιμάνι της Ραφήνας η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς το δρομολόγιο προς Μαρμάρι εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί κανονικά. Ωστόσο, στα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τα πλοία θα προσεγγίζουν μόνο την Άνδρο, παρακάμπτοντας τις στάσεις σε Τήνο και Μύκονο. Την ίδια στιγμή, από το Λαύριο δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο.

Προβλήματα στον Αργοσαρωνικό και τις πορθμειακές γραμμές

Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού η μετακίνηση γίνεται με εμπόδια, καθώς δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο με υδροπτέρυγα, ενώ ορισμένα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία κινούνται κανονικά μέχρι το μεσημέρι.

Παράλληλα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα και Αρκίτσα - Αιδηψός.

Οδηγίες προς τους ταξιδιώτες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, οι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν οπωσδήποτε πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

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